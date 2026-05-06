Sanción global para Gianluca Prestianni: se complica su presencia en el Mundial 2026
La FIFA extendió a nivel internacional la pena impuesta por la UEFA y el delantero argentino podría perderse los primeros partidos con la Selección si es convocado.
El futuro inmediato de Gianluca Prestianni sufrió un fuerte revés tras la decisión de FIFA de darle alcance global a la sanción que le había aplicado la UEFA. De esta manera, el castigo que originalmente regía en competiciones europeas ahora deberá cumplirse en cualquier torneo oficial, lo que impacta directamente en su posible participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026.
La sanción tiene su origen en un episodio ocurrido durante un partido de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, donde el exjugador de Vélez protagonizó una situación que derivó en una denuncia por conducta discriminatoria hacia Vinícius Júnior. A partir de ese hecho, la UEFA determinó una pena de seis encuentros, de los cuales tres son de cumplimiento efectivo y los restantes quedaron en suspenso durante un período de dos años.
Hasta el momento, Prestianni ya cumplió uno de los partidos de sanción en el ámbito europeo, pero con la intervención de la FIFA el panorama cambió de manera significativa. Bajo el artículo 70 del Código Disciplinario, el organismo decidió extender la sanción más allá de Europa, lo que implica que los encuentros restantes también deberán cumplirse en competencias oficiales de carácter internacional.
FIFA ratificó el castigo contra Prestianni por su pelea con Vinicius Jr.
Esta resolución genera un impacto directo en la planificación de la Selección Argentina. En caso de que Lionel Scaloni decida incluirlo en la lista para la Copa del Mundo, el delantero no podría estar disponible en los primeros compromisos del certamen, lo que pone en duda su protagonismo en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Desde el entorno del jugador ya analizan posibles caminos para revertir la situación. Una de las alternativas es apelar la sanción ante la UEFA y, en caso de no obtener una respuesta favorable, recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo en busca de una medida cautelar que le permita jugar mientras se revisa el caso.
En paralelo, Prestianni mantiene su postura respecto a lo sucedido. El atacante sostiene que no incurrió en conductas discriminatorias y considera que la sanción fue aplicada sin pruebas concluyentes. Sin embargo, con la decisión de la FIFA ya confirmada, el margen de maniobra es reducido y el tiempo juega en su contra.
Así, el joven futbolista enfrenta uno de los momentos más delicados de su carrera, con una sanción que trasciende fronteras y condiciona su proyección a nivel internacional.
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