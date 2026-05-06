Sanción global para Gianluca Prestianni: se complica su presencia en el Mundial 2026

Desde el entorno del jugador ya analizan posibles caminos para revertir la situación. Una de las alternativas es apelar la sanción ante la UEFA y, en caso de no obtener una respuesta favorable, recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo en busca de una medida cautelar que le permita jugar mientras se revisa el caso.

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En paralelo, Prestianni mantiene su postura respecto a lo sucedido. El atacante sostiene que no incurrió en conductas discriminatorias y considera que la sanción fue aplicada sin pruebas concluyentes. Sin embargo, con la decisión de la FIFA ya confirmada, el margen de maniobra es reducido y el tiempo juega en su contra.

Así, el joven futbolista enfrenta uno de los momentos más delicados de su carrera, con una sanción que trasciende fronteras y condiciona su proyección a nivel internacional.