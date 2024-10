El francés que le sacó la vuelta más rápida a Franco Colapinto salió a responderle: "Es así..."

Franco Colapinto con todo en la Fórmula 1

Esta jugada del equipo francés despertó el enojo de Colapinto que, tras la carrera del domingo, afirmó que “hubiese tenido la vuelta rápida si no me la sacaba este, el francés -por Ocon-. pero bueno, una pena. Qué me la devuelva. ¿Para qué entra a boxes? anda gastando caucho al pedo para nada. Qué cuiden el planeta", bromeó.

Embed "Vuelta rápida hasta que me la sacó este (Ocon)"



"Que me la devuelva"



CABRA pic.twitter.com/D2IikAj3c8 — Colapinto Updates (@ColapintoUpdtes) October 20, 2024

En consecuencia, el francés de BWT Alpine y futuro piloto de Haas respondió: "Eso creo. Es una batalla por todo al final y un punto es un final en el top 10, así que es muy importante. Lo lamento por él porque lo merecía, para ser justo, pero así es como es".

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La Fórmula 1 volverá a la acción la próxima semana en el Gran Premio de México, que se disputará del 25 al 27 de octubre. A diferencia de la carrera en Austin, en esa ocasión no habrá Sprint Race, por lo que el calendario será el habitual: el viernes habrá dos sesiones de prácticas, el sábado otro ensayo y la qualy y el domingo será la carrera.

Las próximas carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2024