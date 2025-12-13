Los 11 de Eduardo Domínguez para la final contra Racing`
El entrenador de Estudiantes define el equipo para la final del Torneo Clausura que se disputa este sábado en Santiago del Estero.
El entrenador Eduardo Domínguez confirma el equipo para la definición del Torneo Clausura 2025 tiene como protagonistas a Racing y Estudiantes de La Plata, dos equipos que transitaron caminos muy diferentes antes de llegar a esta instancia decisiva, pero que ahora comparten el mismo objetivo: coronarse este sábado por la noche en el Estadio Único Madre de Ciudades.
El encuentro, que arranca a las 21 y cuenta Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta a cargo del VAR, se espera que sea una jornada que podría quedar marcada en la historia de ambos clubes.
Para el DT del "Pincha" la duda parece estar en el ataque, con las variantes de Lucas Alario, Guido Carrillo y Facundo Farías, quienes competirían por un solo lugar para acompañar a Cetré y Tiago Palacios.
El Pincharrata vivió una fase regular mucho más compleja. Con apenas 21 puntos y un octavo puesto en la misma zona, el equipo dirigido por Domínguez parecía lejos de cualquier aspiración mayor.
Sin embargo, el conjunto platense mostró una transformación radical en los partidos eliminatorios, donde exhibió solidez, orden táctico y contundencia para dejar en el camino a Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia, todos por 1-0. Esa seguidilla ganadora le permitió reconstruir su confianza y llegar al duelo definitorio con un envión totalmente inesperado.
El probable equipo de Estudiantes para la final del Torneo Clausura ante Racing
Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
