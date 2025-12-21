Se va de River y no llega a Boca: Miguel Borja está a un paso de jugar en un equipo de México
El delantero quedará libre del Millonario el 31 de diciembre y tiene casi todo acordado para seguir su carrera en otro equipo: todos los detalles.
Luego de perder terreno en la consideración de Marcelo Gallardo, al punto de no ser convocado en los últimos partidos, Miguel Borja atraviesa los últimos días de su contrato con River y ya definió su futuro lejos de Núñez tal cómo se venía esperando.
Según trascendió en las últimas horas, el delantero de 32 años tiene prácticamente todo acordado con Cruz Azul, club con el que firmaría un contrato por dos temporadas. El conjunto mexicano viene de caer en la semifinal de la Liga MX y de ser eliminado por Flamengo en los cuartos de final de la Copa Intercontinental.
Los rumores con Boca y la definición de Miguel Borja por Cruz Azul
En los últimos días, y luego de declaraciones públicas del entorno del jugador, comenzó a tomar fuerza la versión de un posible interés de Boca. A Juan Román Riquelme siempre le gustó el estilo de Borja y el Xeneize atraviesa dificultades en el puesto, con Milton Giménez en bajo nivel y Edinson Cavani afectado por problemas físicos.
Las palabras del propio futbolista y de su familia generaron ruido en La Bombonera, donde no se descartaba su llegada. Sin embargo, la postura fue clara: no salir a buscarlo ni ofrecerle contrato, y esperar una manifestación concreta del delantero en privado. Esa gestión nunca llegó y quien sí avanzó decididamente fue Cruz Azul, que quedó muy cerca de quedarse con sus servicios.
El ciclo de Miguel Borja en River
Miguel Borja arribó a River a mediados de 2022 y, en poco más de tres años, disputó 159 partidos oficiales, en los que convirtió 62 goles. Su mejor etapa fue en 2023, cuando fue pieza clave en la obtención de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones bajo la conducción de Martín Demichelis, y también tuvo protagonismo en 2024 con Marcelo Gallardo.
No obstante, el cierre de su ciclo fue negativo. Una prolongada sequía goleadora, rendimientos flojos y penales errados provocaron un quiebre con los hinchas y terminaron marcando una salida sin acuerdo y por la puerta de atrás. Todo indica que el próximo paso de su carrera estará en México, con la camiseta de Cruz Azul.
