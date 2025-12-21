Se va de River y no llega a Boca: Miguel Borja está a un paso de jugar en un equipo de México

Las palabras del propio futbolista y de su familia generaron ruido en La Bombonera, donde no se descartaba su llegada. Sin embargo, la postura fue clara: no salir a buscarlo ni ofrecerle contrato, y esperar una manifestación concreta del delantero en privado. Esa gestión nunca llegó y quien sí avanzó decididamente fue Cruz Azul, que quedó muy cerca de quedarse con sus servicios.