River negocia con San Lorenzo por Johan Romaña: los detalles del posible acuerdo

Romaña encaja en el perfil que busca Marcelo Gallardo: un defensor joven, con rodaje en el fútbol local y margen de crecimiento en el futuro cercano. Mientras las conversaciones continúan entre las partes, en ambos clubes esperan que el panorama dirigencial se aclare para definir si la negociación puede cerrarse en el corto plazo o deberá aguardar un tiempo prudente para terminar de cerrar todos los detalles de la mejor manera posible y sin ningún problema.