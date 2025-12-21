River negocia con San Lorenzo por Johan Romaña: los detalles del posible acuerdo
El Millonario inició gestiones para comprar el 50% del pase del colombiano, en una negociación marcada por la delicada situación institucional del Ciclón.
River activó las negociaciones formales por Johan Romaña y ya hubo contactos directos con San Lorenzo. Según trascendió en las últimas horas, la intención del Millonario es adquirir la mitad de la ficha del marcador central colombiano, uno de los nombres que aparecen como prioridad para reforzar la defensa de cara a la próxima temporada.
Las charlas están avanzadas tanto con el entorno del futbolista como con dirigentes del club de Boedo. La operación es encabezada por Mariano Barnao, intermediario habitual en este tipo de gestiones, y contempla la compra del 50% del pase del zaguero, que viene mostrando un buen nivel en el fútbol argentino.
Cautela por el contexto de San Lorenzo y un mensaje sugestivo de Johan Romaña
Más allá del interés concreto, en Núñez manejan la negociación con prudencia. El principal foco de atención no está puesto en el jugador ni en su representante, sino en la compleja situación institucional que atraviesa San Lorenzo y la incertidumbre que rodea a la conducción encabezada por Marcelo Moretti.
En ese escenario, una publicación del propio futbolista colombina no pasó para nada desapercibida. En las últimas horas, el defensor subió una historia a su cuenta oficial de Instagram con la frase “Todo pasa”, acompañada por una imagen suya pensativo. El mensaje, breve pero sugestivo, alimentó las versiones sobre una posible salida y encendió las alarmar puertas adentro.
Romaña encaja en el perfil que busca Marcelo Gallardo: un defensor joven, con rodaje en el fútbol local y margen de crecimiento en el futuro cercano. Mientras las conversaciones continúan entre las partes, en ambos clubes esperan que el panorama dirigencial se aclare para definir si la negociación puede cerrarse en el corto plazo o deberá aguardar un tiempo prudente para terminar de cerrar todos los detalles de la mejor manera posible y sin ningún problema.
