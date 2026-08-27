FIFA habilitó una medida clave para que Paredes, Molina y Almada cumplan sus sanciones

La respuesta de la Comisión Disciplinaria fue favorable al planteo realizado por la AFA. En ese sentido, la entidad informó: "En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada."

El dato resulta especialmente relevante para el futuro inmediato de la Selección Argentina. Al poder trasladar las suspensiones a amistosos de clase A, el cuerpo técnico tendrá la posibilidad de administrar de otra manera las ausencias de los jugadores involucrados, especialmente en el caso de Paredes y Molina, quienes recibieron las sanciones más extensas. Sin embargo, la aprobación del pedido no significa que la AFA haya desistido de continuar con su reclamo.

La AFA prepara nuevas apelaciones

El siguiente paso será clave para intentar modificar las penas. La AFA comunicó que aguarda "los fundamentos de las decisiones" antes de avanzar formalmente con los recursos correspondientes. La intención es presentar las apelaciones ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA y, si fuera necesario, recurrir posteriormente al Tribunal Arbitral del Deporte.

En el mismo comunicado, remarcaron: "Sin perjuicio de ello, la Asociación del Fútbol Argentino, en defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia".

Por lo tanto, el escenario todavía puede modificarse. La posibilidad de cumplir las sanciones en amistosos representa una solución parcial, pero la dirigencia argentina pretende ir más allá y buscar una reducción o modificación de las penas mediante las instancias de apelación.