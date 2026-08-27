FIFA habilitó una medida clave para que Paredes, Molina y Almada cumplan sus sanciones
La AFA informó que el organismo aceptó el pedido para que las suspensiones impuestas tras la final del Mundial 2026 puedan ejecutarse en amistosos internacionales de clase A.
La Selección Argentina recibió una noticia importante en relación con las sanciones que la FIFA les impuso a tres de sus futbolistas por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 ante España. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves que el organismo internacional aceptó el pedido para que las penas puedan cumplirse en partidos amistosos de clase A y también en encuentros oficiales.
De esta manera, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada podrán comenzar a cumplir sus respectivas suspensiones en compromisos internacionales que tengan carácter amistoso, algo que la AFA había solicitado expresamente luego de conocer las decisiones disciplinarias. La medida representa un primer avance para la Selección, aunque el conflicto todavía no está cerrado.
Las sanciones habían generado un fuerte impacto debido a la cantidad de partidos establecidos para cada jugador. Paredes recibió una suspensión de diez encuentros, Molina fue sancionado con siete fechas y Almada deberá cumplir una jornada. Las penas surgieron a partir de los incidentes registrados una vez finalizada la definición de la Copa del Mundo.
¿Qué informó la AFA sobre las sanciones?
La AFA ya había establecido una estrategia para intentar reducir las consecuencias deportivas de las decisiones del ente madre del fútbol mundial. Uno de los primeros pasos consistía justamente en solicitar que los futbolistas pudieran cumplir las suspensiones durante amistosos internacionales de categoría A. Esa petición finalmente fue aceptada por la Comisión Disciplinaria.
A través de un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino explicó el alcance de la respuesta recibida por parte de la FIFA. El organismo nacional señaló: "La Asociación del Fútbol Argentino envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase "A" y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero."
La respuesta de la Comisión Disciplinaria fue favorable al planteo realizado por la AFA. En ese sentido, la entidad informó: "En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada."
El dato resulta especialmente relevante para el futuro inmediato de la Selección Argentina. Al poder trasladar las suspensiones a amistosos de clase A, el cuerpo técnico tendrá la posibilidad de administrar de otra manera las ausencias de los jugadores involucrados, especialmente en el caso de Paredes y Molina, quienes recibieron las sanciones más extensas. Sin embargo, la aprobación del pedido no significa que la AFA haya desistido de continuar con su reclamo.
La AFA prepara nuevas apelaciones
El siguiente paso será clave para intentar modificar las penas. La AFA comunicó que aguarda "los fundamentos de las decisiones" antes de avanzar formalmente con los recursos correspondientes. La intención es presentar las apelaciones ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA y, si fuera necesario, recurrir posteriormente al Tribunal Arbitral del Deporte.
En el mismo comunicado, remarcaron: "Sin perjuicio de ello, la Asociación del Fútbol Argentino, en defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia".
Por lo tanto, el escenario todavía puede modificarse. La posibilidad de cumplir las sanciones en amistosos representa una solución parcial, pero la dirigencia argentina pretende ir más allá y buscar una reducción o modificación de las penas mediante las instancias de apelación.
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