El futbolista de Ferro que respondió con ironía a un meme viral sobre su estado físico
El nuevo refuerzo del Verdolaga salió al cruce de los memes y las acusaciones en redes y dejó en claro que piensa hablar dentro de la cancha.
Enzo Hoyos todavía no debutó oficialmente con la camiseta de Ferro Carril Oeste, pero ya quedó envuelto en una polémica inesperada. El volante ofensivo fue blanco de críticas en redes sociales luego de la difusión de una foto editada de la primera práctica de la pretemporada, en la que se lo mostraba con supuesto sobrepeso. Lejos de esquivar el tema, el futbolista respondió con ironía, seguridad y un mensaje directo.
Todo comenzó con una imagen que empezó a circular en X y rápidamente se multiplicó en forma de memes y comentarios. La foto, sacada de contexto y luego manipulada, generó confusión y hasta mezcló su identidad con la de otro jugador. La situación escaló cuando streamers e influencers conocidos comentaron el caso en vivo, amplificando una discusión que ya había tomado vuelo propio.
Hoyos, de 25 años, llegó a Ferro como una de las apuestas del equipo de Sergio Rondina para pelear arriba en la Primera Nacional. Zurdo, creativo y con pasos recientes por Chacarita e Iquique de Chile, el mediocampista arribó a Caballito con expectativas altas y con el desafío de adaptarse rápido a un equipo que quiere ser protagonista.
Ante la viralización, decidió ponerle palabras al tema. En diálogo con un medio partidario, fue tajante: “Es obvio que la foto está editada. Me cago de risa, sé quién soy. Lo voy a demostrar en la cancha”. Reconoció que llegó con algunos kilos de más, algo habitual tras el receso, pero desmintió cualquier exageración: “Vine con dos o tres kilos, nada más. En la imagen parecen 30”.
Lejos de mostrarse molesto, explicó que toma lo ocurrido con humor y que su foco está puesto en el trabajo diario. “Estoy entrenando muy bien y con muchas ganas de aportar. De a poco los hinchas me van a ir conociendo”, afirmó, marcando una postura firme frente a los cuestionamientos virtuales.
Mientras tanto, Ferro continúa con una pretemporada intensa y con un mercado de pases activo. El Verdolaga integrará el Grupo A y debutará ante San Telmo, con el claro objetivo de pelear por el ascenso tras más de veinte años lejos de la máxima categoría. En ese contexto, Hoyos sabe que cada rendimiento será observado con lupa.
Por ahora, el mediocampista eligió un camino claro: no responder desde las redes, no engancharse en la polémica y dejar que el fútbol hable. “Yo respondo jugando”, resumió. Un mensaje simple, directo y alineado con lo que Ferro espera de él cuando empiece a rodar la pelota.
