El futbolista de Ferro que respondió con ironía a un meme viral sobre su estado físico

El volante ofensivo de 25 años llega a préstamo de Deportes Iquique con opción de compra y firmó contrato hasta diciembre de 2026.



¡Bienvenido a Ferro, Enzo! pic.twitter.com/E8MeKIDJsK — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) January 12, 2026

Mientras tanto, Ferro continúa con una pretemporada intensa y con un mercado de pases activo. El Verdolaga integrará el Grupo A y debutará ante San Telmo, con el claro objetivo de pelear por el ascenso tras más de veinte años lejos de la máxima categoría. En ese contexto, Hoyos sabe que cada rendimiento será observado con lupa.

Por ahora, el mediocampista eligió un camino claro: no responder desde las redes, no engancharse en la polémica y dejar que el fútbol hable. “Yo respondo jugando”, resumió. Un mensaje simple, directo y alineado con lo que Ferro espera de él cuando empiece a rodar la pelota.