San Lorenzo, otra vez en el centro del conflicto: fue denunciado por el pase de Braida a Boca

La denuncia llega en un momento incómodo para el Ciclón, que trabaja contrarreloj para levantar inhibiciones, ordenar su frente financiero y reforzar el plantel según las demandas del entrenador Damián Ayude. La acefalía dirigencial, la salida de Marcelo Moretti y la herencia de deudas agravaron un panorama ya delicado.

malcom braida 1

Las otras 14 inhibiciones que tiene San Lorenzo

En total, y sin mencionar este caso y las intimaciones del club formador de Agustín Giay (reclama 376.902 mil dólares correspondientes por la transferencia del lateral a Palmeiras), la deuda asciende a los de 3.2 millones de la moneda estadounidense.

Tres de Diego Herazo por mecanismos de solidaridad

Dos de Rafael Pérez por cuotas impagas del acuerdo por su salida (en total, 350.000 dólares aproximadamente)

Dos de Christian Zapata por deudas impagas

Dos administrativas de FIFA

Dos sin detalles públicos

Austin de la MLS por Jhohan Romaña

Diego Rodríguez por incumplimiento en el plan de pagos

Adam Bareiro por Monterrey, cuota impaga

Mientras tanto, Braida continúa su carrera en el club de la Ribera, ajeno a una disputa que volvió a exponer las dificultades estructurales del Ciclón. En Boedo saben que el caso puede derivar en sanciones si no se resuelve a tiempo. En Alta Córdoba, en cambio, esperan una respuesta concreta. El conflicto está planteado y suma un nuevo capítulo a una historia que parece lejos de cerrarse.