San Lorenzo, otra vez en el centro del conflicto: fue denunciado por el pase de Braida a Boca
Instituto de Córdoba reclama el pago correspondiente a su porcentaje en la venta del volante al Xeneize y el caso suma presión a una dirigencia que busca levantar inhibiciones.
San Lorenzo atraviesa semanas sensibles en lo institucional y financiero, y en ese contexto recibió un nuevo golpe. Instituto de Córdoba formalizó una denuncia ante la AFA por una deuda vinculada a la transferencia de Malcolm Braida a Boca, una operación cerrada en junio del año pasado y que, según sostienen en Alta Córdoba, aún no fue saldada en los términos acordados.
La venta del volante zurdo al Xeneize se concretó en 1.800.000 dólares, a pedido expreso de Miguel Ángel Russo en la previa del Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, la Gloria asegura no haber cobrado el 30% del pase que le corresponde por un acuerdo previo firmado con San Lorenzo en 2022, cuando cedió los derechos federativos y parte de los económicos del futbolista bajo un esquema de copropiedad.
Con el correr del tiempo y ante la falta de respuestas, la dirigencia cordobesa decidió acudir al máximo ente del fútbol argentino. “Por Braida, ya tenemos la denuncia en AFA, ya está la fecha de que se tienen que juntar los abogados porque no nos pagó San Lorenzo la transferencia que se hizo a Boca”, confirmó el presidente Juan Cavagliatto, dejando en claro que el conflicto ya entró en una instancia formal.
El reclamo asciende a 540 mil dólares brutos, cifra que surge del 30% del monto total abonado por Boca. Desde Instituto aclaran que ese número está sujeto a deducciones habituales -impuestos, cargas y primas contractuales-, pero remarcan que la obligación de pago sigue vigente y sin resolución.
El trasfondo del conflicto se explica por la compleja ingeniería contractual del pase. San Lorenzo había adquirido inicialmente el 50% de los derechos económicos y luego sumó otro 20%, dejando a Instituto con el 30% restante. Esa proporción debía respetarse ante una futura venta, algo que el club cordobés entiende que no ocurrió.
La denuncia llega en un momento incómodo para el Ciclón, que trabaja contrarreloj para levantar inhibiciones, ordenar su frente financiero y reforzar el plantel según las demandas del entrenador Damián Ayude. La acefalía dirigencial, la salida de Marcelo Moretti y la herencia de deudas agravaron un panorama ya delicado.
Las otras 14 inhibiciones que tiene San Lorenzo
En total, y sin mencionar este caso y las intimaciones del club formador de Agustín Giay (reclama 376.902 mil dólares correspondientes por la transferencia del lateral a Palmeiras), la deuda asciende a los de 3.2 millones de la moneda estadounidense.
- Tres de Diego Herazo por mecanismos de solidaridad
- Dos de Rafael Pérez por cuotas impagas del acuerdo por su salida (en total, 350.000 dólares aproximadamente)
- Dos de Christian Zapata por deudas impagas
- Dos administrativas de FIFA
- Dos sin detalles públicos
- Austin de la MLS por Jhohan Romaña
- Diego Rodríguez por incumplimiento en el plan de pagos
- Adam Bareiro por Monterrey, cuota impaga
Mientras tanto, Braida continúa su carrera en el club de la Ribera, ajeno a una disputa que volvió a exponer las dificultades estructurales del Ciclón. En Boedo saben que el caso puede derivar en sanciones si no se resuelve a tiempo. En Alta Córdoba, en cambio, esperan una respuesta concreta. El conflicto está planteado y suma un nuevo capítulo a una historia que parece lejos de cerrarse.
