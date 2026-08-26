Dolor en el fútbol y la cultura: el emotivo adiós de Peñarol a Rubén Rada

El deporte y la cultura de la región están de luto. Este miércoles se confirmó el sensible fallecimiento de Rubén "Negro" Rada a los 83 años, luego de permanecer internado durante un mes debido a severas complicaciones derivadas de una neumonía bilateral. La partida de una de las figuras más carismáticas y trascendentes de la música uruguaya generó una ola de dolor que impactó de lleno en el ambiente futbolístico.