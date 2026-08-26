Dolor en el fútbol y la cultura: el emotivo adiós de Peñarol a Rubén Rada
El emblemático músico uruguayo falleció a los 83 años tras luchar contra una neumonía bilateral. El club de sus amores le dedicó una emotiva despedida.
El deporte y la cultura de la región están de luto. Este miércoles se confirmó el sensible fallecimiento de Rubén "Negro" Rada a los 83 años, luego de permanecer internado durante un mes debido a severas complicaciones derivadas de una neumonía bilateral. La partida de una de las figuras más carismáticas y trascendentes de la música uruguaya generó una ola de dolor que impactó de lleno en el ambiente futbolístico.
Dolor en el fútbol y la cultura: el conmovedor adiós de Peñarol a Rubén Rada
Inmediatamente conocida la triste noticia, el Club Atlético Peñarol emitió un comunicado oficial para homenajear a quien fuera uno de sus hinchas más reconocidos y apasionados. A través de sus canales oficiales, el conjunto aurinegro expresó su profundo pesar y destacó la huella imborrable que deja el artista tanto en la tribuna como en la historia grande del país vecino.
"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Ruben Rada. Ícono cultural de nuestro país, 'El Negro' ha sido desde siempre y será eternamente un abanderado de nuestros colores. Dueño de un carisma único y de raíces profundas, multifacético, querido por todos. La Institución abraza a familiares y amigos en tan difícil momento", expresó la entidad montevideana en su mensaje de despedida.
El vínculo de Rada con la institución mirasol trasciende generaciones. A lo largo de su legendaria trayectoria artística, el músico llevó con orgullo su fanaticada por la camiseta aurinegra, convirtiéndose en un embajador permanente del club en cada escenario que pisó en la región y el mundo.
La pérdida de una personalidad tan querida conmueve a ambas orillas del Río de la Plata, donde la figura del Negro es respetada de manera unánime por todas las parcialidades. Su legado musical y su inquebrantable amor por los colores quedarán guardados para siempre en la memoria del pueblo carbonero.
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