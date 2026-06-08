El futbolista que estuvo en un campo de concentración y participará en el Mundial 2026
Figura de Australia y con un enorme recorrido por Europa, tuvo en sus pies la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Descubrí todos los detalles en la nota.
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y marcará un antes y un después en la historia de la competencia, ya que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones. Dentro del amplio abanico de futbolistas que dirán presente en el certamen aparece Awer Mabil, un jugador cuya historia de vida es una de las más impactantes de la Copa del Mundo.
La historia de Mabil es una de las más singulares del fútbol australiano. Antes de representar a Australia en competencias internacionales, el extremo nació en 1995 en un campo de refugiados de Kenia. Su familia había escapado del conflicto armado en Sudán del Sur y pasó varios años viviendo lejos de su tierra natal antes de recibir asilo en el país oceánico.
El traslado a Australia marcó un punto de inflexión en su vida: comenzó a formarse como futbolista en categorías juveniles y rápidamente llamó la atención por su velocidad y capacidad ofensiva. Con el paso de los años, logró abrirse camino hasta el profesionalismo y convertirse en una de las figuras más representativas de los "Socceroos".
La increíble historia de Awer Mabil
El camino de Mabil hacia la élite comenzó en las divisiones juveniles de Australia. Sus buenas actuaciones en Campbelltown City le permitieron llegar a Adelaide United, donde hizo su estreno en Primera División siendo adolescente.
Su rendimiento despertó el interés del fútbol europeo y terminó recalando en el Midtjylland de Dinamarca, institución con la que obtuvo varios títulos y tuvo la posibilidad de jugar la Champions League. A lo largo de su carrera también pasó por clubes de Portugal, Turquía, España, República Checa y Suiza.
Su estreno con la selección australiana se produjo en octubre de 2018 y tuvo un comienzo perfecto, ya que anotó un gol en la victoria ante Kuwait. Desde entonces se mantuvo dentro de las convocatorias habituales de los "Socceroos" y fue protagonista de uno de los momentos más importantes de los últimos años para el combinado nacional: el penal que selló la clasificación al Mundial de Qatar 2022 frente a Perú.
El Mundial 2026 será la segunda Copa del Mundo de su carrera. En Qatar tuvo una participación reducida y sumó minutos frente a Francia y Túnez, mientras que permaneció en el banco ante Dinamarca y Argentina.
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