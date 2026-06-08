El futbolista que estuvo en un campo de concentración y participará en el Mundial 2026

Su rendimiento despertó el interés del fútbol europeo y terminó recalando en el Midtjylland de Dinamarca, institución con la que obtuvo varios títulos y tuvo la posibilidad de jugar la Champions League. A lo largo de su carrera también pasó por clubes de Portugal, Turquía, España, República Checa y Suiza.

Su estreno con la selección australiana se produjo en octubre de 2018 y tuvo un comienzo perfecto, ya que anotó un gol en la victoria ante Kuwait. Desde entonces se mantuvo dentro de las convocatorias habituales de los "Socceroos" y fue protagonista de uno de los momentos más importantes de los últimos años para el combinado nacional: el penal que selló la clasificación al Mundial de Qatar 2022 frente a Perú.

El Mundial 2026 será la segunda Copa del Mundo de su carrera. En Qatar tuvo una participación reducida y sumó minutos frente a Francia y Túnez, mientras que permaneció en el banco ante Dinamarca y Argentina.