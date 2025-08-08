Marcos Rojo firma su desvinculación de Boca y será refuerzo de Racing con un contrato especial
El defensor llega libre a la Academia tras rescindir su vínculo y firmará un acuerdo basado en productividad, en medio de dudas por su estado físico y su reciente inactividad.
Marcos Rojo inicia un nuevo capítulo en su carrera: el experimentado defensor de 35 años será jugador de Racing luego de finalizar su etapa en Boca. La desvinculación se concretó este viernes por la mañana, liberándolo para sumarse a la Academia con el pase en su poder.
El acuerdo, que contempla un contrato atado a objetivos y rendimiento, busca resguardar a la institución ante el historial de lesiones que arrastra el futbolista. La gestión por su llegada se aceleró en las últimas horas. Sebastián Saja, director deportivo, había mantenido contactos previos con Rojo, pero la condición era que quedara libre, algo que finalmente ocurrió.
Con el club de Avellaneda enfrentando el cierre del plazo para realizar cambios en la lista de la Copa Libertadores 2025 -enfrentará a Peñarol en octavos-, la dirigencia que lidera Diego Milito se movió rápido para sumarlo antes del límite.
Gustavo Costas convenció a Marcos Rojo y será refuerzo de Racing
El técnico Gustavo Costas fue quien impulsó su fichaje, convencido de que, pese a la competencia interna, la jerarquía y experiencia del exManchester United pueden ser diferenciales. Sin embargo, la incorporación llega con interrogantes: en Boca sufrió 11 desgarros y una rotura de ligamentos, además de algunas expulsiones y declaraciones polémicas que marcaron su paso.
En el primer semestre del año había alcanzado una racha de 12 partidos consecutivos, algo que no lograba desde hacía tiempo, lo que encendió cierta esperanza sobre su recuperación física. Aun así, se evaluará si podrá estar disponible para esta serie de Libertadores o si su debut se dará más adelante.
Por qué no se dio la vuelta de Rojo a Estudiantes de La Plata
Rojo también estuvo cerca de regresar a Estudiantes, club donde se formó, pero la relación desgastada con parte de la hinchada y la negativa de la dirigencia a desprenderse de Ramiro Funes Mori frustraron la operación. Incluso, desde la barra exigieron disculpas públicas por haber manifestado su simpatía por Boca, algo que el defensor no aceptó.
Así, tras su paso por el Pincha y por Boca, Rojo vestirá por primera vez la camiseta de Racing. El desafío será doble: convencer a los hinchas y demostrar que, pese a las dudas, todavía puede ser un jugador clave en la élite del fútbol argentino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario