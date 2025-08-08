Marcos Rojo firma su desvinculación de Boca y será refuerzo de Racing con un contrato especial

marcos rojo

Por qué no se dio la vuelta de Rojo a Estudiantes de La Plata

Rojo también estuvo cerca de regresar a Estudiantes, club donde se formó, pero la relación desgastada con parte de la hinchada y la negativa de la dirigencia a desprenderse de Ramiro Funes Mori frustraron la operación. Incluso, desde la barra exigieron disculpas públicas por haber manifestado su simpatía por Boca, algo que el defensor no aceptó.

Así, tras su paso por el Pincha y por Boca, Rojo vestirá por primera vez la camiseta de Racing. El desafío será doble: convencer a los hinchas y demostrar que, pese a las dudas, todavía puede ser un jugador clave en la élite del fútbol argentino.