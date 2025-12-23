El futuro de Aaron Anselmino no estaría en Borussia Dortmund: las lesiones que lo complican

aaron anselmino 2

Por el lado del jugador, la postura es clara. Anselmino se siente cómodo en Alemania y su prioridad es completar el préstamo con Borussia Dortmund, que finaliza el 30 de junio. El defensor considera que, con una recuperación total, puede volver a competir por un lugar y consolidarse en el equipo dirigido por Niko Kovac, algo que le permitiría sostener su crecimiento en una liga de alta exigencia.

Los números reflejan un semestre interrumpido: nueve partidos disputados, un gol, una asistencia y una sola tarjeta amarilla en 564 minutos en cancha. Estadísticas que, sin el peso de las lesiones, podrían haber sido el punto de partida para una temporada más estable. Ahora, todo depende de la determinación que adopte Chelsea en los próximos días. El futuro de Anselmino está abierto y su continuidad en la Bundesliga pende de una decisión administrativa tanto como deportiva.