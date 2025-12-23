El futuro de Aaron Anselmino no estaría en Borussia Dortmund: las lesiones que lo complican
Las reiteradas lesiones del defensor argentino complicaron su continuidad en el conjunto amarillo y activaron una cláusula que le da a Chelsea el control sobre su próximo destino.
El paso de Aaron Anselmino por Borussia Dortmund podría tener un desenlace anticipado. Luego de un semestre que había comenzado con señales positivas en lo futbolístico, las lesiones musculares que sufrió el defensor central argentino condicionaron su continuidad y abrieron un escenario de incertidumbre de cara al mercado de pases de invierno en Europa.
A sus 20 años, el exzaguero de Boca quedó en el centro de una decisión clave que no depende exclusivamente de su rendimiento ni de su deseo personal. De acuerdo a la información surgida desde Inglaterra, Chelsea, club propietario de su pase, evalúa la posibilidad de interrumpir el préstamo y repatriar al jugador.
El motivo central es que Anselmino no logró cumplir con el objetivo de minutos disputados establecido en el acuerdo entre las instituciones, una condición que habilita a los Blues a ejecutar una cláusula de rescisión anticipada. Esa situación coloca al conjunto londinense con una ventaja contractual que ahora deberá resolver si utilizar o no.
El contexto no es menor: el joven había logrado sumar rodaje en Dortmund durante la primera parte de la temporada, mostrando solvencia cuando estuvo disponible. Sin embargo, las dos lesiones musculares que padeció lo dejaron fuera de las canchas durante 51 días y le hicieron perder nueve partidos, un factor determinante para no alcanzar el piso de minutos pactado. Esa falta de continuidad terminó siendo tan influyente como su nivel cuando estuvo en condiciones de jugar.
Las alternativas que analiza el Chelsea con Aaron Anselmino: no seguiría en Borussia Dortmund
Desde Chelsea analizan distintos escenarios. Una alternativa es reincorporarlo al plantel que conduce Enzo Maresca para luego definir si permanece como opción interna o si vuelve a salir cedido, ya sea dentro de la Bundesliga o hacia otra liga europea. Por ahora, no hay una decisión tomada y el club inglés se toma el tiempo necesario para evaluar el mejor camino para el desarrollo del futbolista.
Por el lado del jugador, la postura es clara. Anselmino se siente cómodo en Alemania y su prioridad es completar el préstamo con Borussia Dortmund, que finaliza el 30 de junio. El defensor considera que, con una recuperación total, puede volver a competir por un lugar y consolidarse en el equipo dirigido por Niko Kovac, algo que le permitiría sostener su crecimiento en una liga de alta exigencia.
Los números reflejan un semestre interrumpido: nueve partidos disputados, un gol, una asistencia y una sola tarjeta amarilla en 564 minutos en cancha. Estadísticas que, sin el peso de las lesiones, podrían haber sido el punto de partida para una temporada más estable. Ahora, todo depende de la determinación que adopte Chelsea en los próximos días. El futuro de Anselmino está abierto y su continuidad en la Bundesliga pende de una decisión administrativa tanto como deportiva.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario