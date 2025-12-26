Messi cruza el Río de la Plata para un compromiso muy especial en sus vacaciones: el motivo

messi suarez india

Las esposas de ambos, Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi, también sostienen una relación cercana desde los años en Barcelona. Las dos familias residen actualmente en Miami y suelen compartir celebraciones y reuniones. Cada pareja tiene tres hijos, muchos de ellos de edades similares, lo que reforzó el vínculo con el paso del tiempo y convirtió a los encuentros familiares en una constante.

Antes de emprender el viaje, la "Pulga" pasó la Navidad en Rosario, donde celebró junto a Antonela, sus hijos y familiares cercanos. La empresaria compartió imágenes de la intimidad del festejo en redes sociales, con especial atención en la decoración y la mesa dulce, mientras que el futbolista replicó el saludo navideño.

Tras una temporada exigente, que incluyó la obtención de la MLS Cup con Inter Miami en Estados Unidos, el capitán argentino cierra el año combinando descanso, afectos y compromisos personales que reflejan una faceta más íntima de su vida.