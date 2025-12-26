Messi cruza el Río de la Plata para un compromiso muy especial en sus vacaciones: el motivo
Luego de pasar la Navidad en Rosario junto a su familia, el capitán viajará a Uruguay para acompañar a Luis Suárez en un evento íntimo.
Lionel Messi aprovechará los últimos días de 2025 lejos de la competencia oficial y volverá a cruzar el Río de la Plata con un motivo que excede lo futbolístico. Tras celebrar la Navidad en Rosario, el capitán de la selección argentina viajará a Uruguay para asistir al cumpleaños de 15 de Delfina, la hija mayor de Luis Suárez.
La información fue difundida por el diario El País de Uruguay y rápidamente generó repercusión por el perfil reservado del encuentro y por el peso simbólico que tiene el vínculo entre ambos futbolistas. El festejo se llevará a cabo durante el fin de semana en Villa Domus, una exclusiva chacra ubicada en el departamento de Canelones, un sitio elegido habitualmente para celebraciones privadas de alto perfil.
Allí ya se realizaron bodas de reconocidos exfutbolistas uruguayos, lo que marca el nivel del evento, aunque desde el entorno se remarca que se tratará de una reunión familiar, con invitados muy cercanos al círculo de los protagonistas. En ese marco, la presencia de Messi no responde a compromisos públicos ni institucionales, sino a una relación personal que se mantiene firme desde hace más de diez años.
La amistad entre Messi y Suárez comenzó en 2014, cuando el delantero uruguayo llegó al Barcelona. Con el correr del tiempo, ese vínculo se consolidó más allá del vestuario y se trasladó a la vida cotidiana de ambas familias. Hoy, esa sociedad se mantiene vigente en el Inter Miami, donde comparten plantel en la MLS, y también fuera del campo, con proyectos comunes y encuentros frecuentes. En este caso puntual, el rosarino viajará exclusivamente para acompañar a su amigo en una fecha significativa para su familia.
Además del lazo personal, ambos comparten el proyecto Deportivo LSM, un club uruguayo que compite en los torneos oficiales de la AUF y que en 2025 logró el ascenso a la tercera categoría. Sin embargo, desde la institución aclararon que Messi no participará de ninguna actividad vinculada al equipo durante su estadía, ya que el viaje tendrá un carácter estrictamente privado y familiar.
Las esposas de ambos, Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi, también sostienen una relación cercana desde los años en Barcelona. Las dos familias residen actualmente en Miami y suelen compartir celebraciones y reuniones. Cada pareja tiene tres hijos, muchos de ellos de edades similares, lo que reforzó el vínculo con el paso del tiempo y convirtió a los encuentros familiares en una constante.
Antes de emprender el viaje, la "Pulga" pasó la Navidad en Rosario, donde celebró junto a Antonela, sus hijos y familiares cercanos. La empresaria compartió imágenes de la intimidad del festejo en redes sociales, con especial atención en la decoración y la mesa dulce, mientras que el futbolista replicó el saludo navideño.
Tras una temporada exigente, que incluyó la obtención de la MLS Cup con Inter Miami en Estados Unidos, el capitán argentino cierra el año combinando descanso, afectos y compromisos personales que reflejan una faceta más íntima de su vida.
