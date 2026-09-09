El futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: qué dicen en la AFA sobre su continuidad
Tras el retiro de Messi, crece el optimismo por la continuidad del técnico, aunque todavía no hay una negociación en marcha.
El futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina todavía es una incógnita. Luego de la derrota ante España en la final del Mundial y de la decisión de Lionel Messi de retirarse de la Albiceleste, el entrenador deberá definir si continúa encabezando el proyecto.
Hace casi dos meses, después de aquella definición perdida por 1-0, Scaloni había dejado una frase que abrió interrogantes sobre su continuidad: "Cumpliré el contrato y después veo". Desde entonces, no hubo una negociación formal con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque puertas adentro mantienen una postura optimista respecto de la posibilidad de que el técnico siga.
Según informó Gastón Edul, en la AFA prefieren por ahora dejar pasar el tiempo y permitir que se calmen las aguas después de lo ocurrido el 19 de julio. Claudio Tapia mantiene el deseo de que Scaloni continúe, pero entienden que será necesario convencer al entrenador para que acepte afrontar el nuevo proceso.
El retiro de Messi, una pieza clave para el futuro de Lionel Scaloni
La decisión de Lionel Messi de ponerle punto final a su etapa en la Selección también puede influir en lo que resuelva el técnico. Sin embargo, de acuerdo con la información de Edul, el factor determinante será cómo se encuentre Scaloni y qué energía tenga para afrontar un proyecto completamente diferente.
La salida del capitán marcará el cierre de una etapa histórica. la Scaloneta, tal cual la conocemos, el mejor equipo de época, terminó en Nueva York. El nuevo ciclo tendrá el desafío de reconstruir un grupo sin la presencia de quien fue durante años su principal referente.
En ese sentido, dentro de la AFA consideran que la ausencia de Messi tendrá un impacto muy fuerte en el funcionamiento del equipo. el líder tiene que ser alguien con mucha fuerza y tracción. Por eso, la continuidad de Scaloni también estará atada a la capacidad que tenga para encontrar esa energía y conducir a una Selección que deberá reinventarse.
La AFA, por ahora, no inició una negociación, pero conserva el optimismo. El escenario, sin embargo, es claro: desde la AFA saben que lo tienen que convencer. La frase de Scaloni después de la final todavía pesa y será el punto de partida para determinar si el entrenador continúa o si, finalmente, comienza una nueva era en la Selección Argentina.
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