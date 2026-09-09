El futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: qué dicen en la AFA sobre su continuidad

En ese sentido, dentro de la AFA consideran que la ausencia de Messi tendrá un impacto muy fuerte en el funcionamiento del equipo. el líder tiene que ser alguien con mucha fuerza y tracción. Por eso, la continuidad de Scaloni también estará atada a la capacidad que tenga para encontrar esa energía y conducir a una Selección que deberá reinventarse.

La AFA, por ahora, no inició una negociación, pero conserva el optimismo. El escenario, sin embargo, es claro: desde la AFA saben que lo tienen que convencer. La frase de Scaloni después de la final todavía pesa y será el punto de partida para determinar si el entrenador continúa o si, finalmente, comienza una nueva era en la Selección Argentina.