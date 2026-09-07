Los 26 primeros convocados de Lionel Scaloni: qué fue de cada uno ocho años después
Aquel grupo marcó el comienzo de la era más exitosa de la Selección Argentina en décadas. Algunos fueron campeones del mundo, otros siguen en la Albiceleste y varios quedaron muy lejos.
El 7 de septiembre de 2018 comenzó oficialmente una de las etapas más importantes de la historia reciente de la Selección Argentina. En Los Ángeles, la Albiceleste goleó 3-0 a Guatemala en el primer partido de Lionel Scaloni como entrenador y dio el puntapié inicial a un ciclo que, con el paso de los años, terminaría con títulos de América, la Finalissima y la Copa del Mundo.
Para aquel debut, el oriundo de Pujato confeccionó una lista con 26 futbolistas. Algunos eran nombres consolidados que buscaban una nueva oportunidad después del Mundial de Rusia 2018, mientras que otros representaban la renovación que el entrenador pretendía implementar.
Ocho años después, las realidades son completamente diferentes. Hay campeones del mundo que continúan ligados al seleccionado, futbolistas que cambiaron de club y otros que directamente se retiraron o quedaron sin equipo. También están aquellos que tuvieron una breve aparición con la camiseta argentina y nunca volvieron a ser convocados.
Arqueros: de Romero y Armani a Rulli
- Sergio Romero: después de perderse Rusia 2018 por lesión, volvió a ser convocado y disputó dos amistosos, ante Irak y Brasil. Sin embargo, su etapa con el nuevo entrenador duró poco: su última convocatoria fue en noviembre de 2018. Tras pasar por varios clubes, tuvo un breve ciclo en Argentinos Juniors y finalmente anunció su retiro profesional en 2026.
- Gerónimo Rulli: fue uno de los protagonistas del debut y aquella noche tuvo su estreno en la Selección Mayor. Aunque nunca consiguió adueñarse definitivamente del arco, se mantuvo durante años dentro de las convocatorias. Fue campeón de América, de la Finalissima y del mundo en Qatar 2022, además de integrar el plantel que llegó a la final del Mundial 2026. En el presente continúa su carrera en el fútbol europeo.
- Franco Armani: fue el primer arquero titular en partidos oficiales. El futbolista de River comenzó defendiendo el arco argentino en la Copa América 2019 y también estuvo presente durante el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar. La aparición de Emiliano Martínez modificó aquella competencia y Armani perdió protagonismo. De todos modos, permaneció durante años en las convocatorias y formó parte del proceso hasta la Copa América 2024.
Defensores: varios nombres quedaron en el camino
- Leonel Di Plácido: recibió una única convocatoria y no llegó a debutar. En aquel momento era uno de los laterales derechos destacados del fútbol argentino con Lanús. Después pasó por Botafogo y Sport Recife y, tras un período sin club, regresó al país para jugar en Atlético Tucumán.
- Fabricio Bustos: ya había sido citado antes del desembarco definitivo y volvió a integrar sus primeras listas. Sumó cuatro partidos con la Selección, pero nunca consiguió consolidarse. Actualmente pertenece a River y atraviesa una situación muy diferente a la que vivía durante sus mejores años en Independiente.
- Renzo Saravia: fue titular en el debut ante Guatemala y tuvo protagonismo durante los primeros encuentros del ciclo. También formó parte del plantel de la Copa América 2019 y disputó dos partidos en ese torneo. En total, acumuló siete presentaciones con Argentina. Después de distintos pasos por Europa y Sudamérica, actualmente se encuentra sin club.
- Ramiro Funes Mori: fue uno de los centrales titulares en los primeros partidos. Entre 2018 y 2019 disputó seis amistosos y estuvo en la Copa América 2019, donde apenas jugó algunos minutos. Después no volvió a ser convocado. Actualmente continúa su carrera en Estudiantes de La Plata, aunque con poco protagonismo.
- Germán Pezzella: fue uno de los grandes sobrevivientes de aquella primera convocatoria. El defensor surgido de River estuvo presente en numerosas listas y formó parte de los planteles campeones de América y del mundo. Con el tiempo perdió el puesto, pero mantuvo su lugar dentro del grupo. Una lesión ligamentaria sufrida en 2026 marcó el cierre de su etapa con la Selección. Actualmente juega en Peñarol.
- Alan Franco: en 2018 era una de las promesas de Independiente y Scaloni le dio minutos en el debut. Sin embargo, no consiguió transformarse en una pieza estable de la Selección y aquella presentación terminó siendo su única participación. Actualmente desarrolla su carrera en México, en Tigres.
- Walter Kannemann: el experimentado defensor, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo y Gremio, fue citado durante los primeros años del ciclo. Entre 2018 y 2019 jugó seis partidos con Argentina y posteriormente volvió a ser convocado en 2020, aunque sin sumar minutos. En Gremio se convirtió en uno de los referentes históricos del plantel.
- Nicolás Tagliafico: es uno de los grandes protagonistas de aquella primera lista que todavía quedó asociado a la historia dorada. Fue el primer capitán del ciclo y, salvo por lesiones, se mantuvo prácticamente siempre disponible. Campeón de América, Finalissima y Mundial, acumuló más de 80 partidos con Argentina y se transformó en uno de los laterales izquierdos más importantes de la historia reciente del seleccionado.
- Marcos Acuña: fue durante buena parte del ciclo la principal alternativa de Tagliafico en el lateral izquierdo. Tuvo un papel importante durante varios años y fue campeón de América y del mundo. Después de Qatar perdió progresivamente terreno y quedó fuera de las convocatorias posteriores. Actualmente continúa su carrera en River.
Mediocampistas: Paredes, Lo Celso y los que no pudieron sostenerse
- Santiago Ascacíbar: su explosión en Estudiantes había generado enormes expectativas. Scaloni lo utilizó en tres amistosos durante 2018, pero después perdió espacio frente a la enorme competencia que apareció en el mediocampo argentino. Actualmente juega en Boca y atraviesa un buen momento a nivel local.
- Rodrigo Battaglia: no disputó el debut ante Guatemala, pero sí fue titular pocos días después frente a Colombia. También jugó ante Brasil en octubre de 2018 y luego dejó de formar parte de las convocatorias. A sus 35 años, actualmente pertenece a Boca y atraviesa una etapa marcada por una lesión.
- Leandro Paredes: su historia fue completamente diferente. Desde los primeros partidos se transformó en uno de los futbolistas más importantes del equipo. Fue una pieza central del mediocampo durante los primeros años y terminó siendo campeón de América y del mundo. Con más de 80 partidos internacionales y cinco goles, actualmente continúa en Boca y sigue siendo uno de los nombres de referencia de la Selección.
- Exequiel Palacios: Scaloni lo citó cuando todavía daba sus primeros pasos en River. Jugó los dos amistosos iniciales y, después de superar diferentes lesiones, se convirtió en una presencia habitual en las convocatorias. Aunque la competencia en su posición redujo sus minutos, siguió siendo una alternativa frecuente. Su carrera continuó en Europa y actualmente juega en Ipswich.
- Giovani Lo Celso: fue una de las grandes apuestas futbolísticas. Durante los primeros años del proceso tuvo un papel fundamental y fue uno de los socios habituales de Paredes y De Paul. Una lesión le impidió disputar el Mundial de Qatar, pero luego regresó al equipo. En 2026 consiguió disputar su primer Mundial y además convirtió ante Jordania. Actualmente juega en Real Betis.
- Franco Vázquez: el mediocampista, que había representado a Italia, fue convocado durante sus primeras listas. Disputó tres partidos, todos ingresando desde el banco, y después no volvió al seleccionado. Actualmente regresó a Belgrano, club del que surgió, y fue campeón del Apertura.
- Maximiliano Meza: había sido una de las sorpresas de la convocatoria de Jorge Sampaoli para Rusia 2018 y continuó apareciendo durante el comienzo del ciclo. Jugó varios amistosos y tuvo una nueva oportunidad en 2022. En total disputó 11 partidos con Argentina. Actualmente forma parte del plantel de Independiente.
- Franco Cervi: fue una de las caras nuevas de la renovación. Entre las últimas ventanas de 2018 disputó cuatro partidos y convirtió un gol frente a Irak. Sin embargo, aquella etapa terminó rápidamente y nunca volvió a ser citado. En 2026 regresó a Rosario Central, club en el que se formó.
- Matías Vargas: el Monito llegó a la Selección después de destacarse con Vélez. Scaloni le dio minutos ante Guatemala y volvió a citarlo en 2019, cuando disputó su segundo y último partido con Argentina frente a Ecuador. Después tuvo una extensa carrera en el exterior y recientemente regresó al fútbol argentino para jugar en Gimnasia de Mendoza.
- Gonzalo Martínez: fue uno de los grandes protagonistas de aquel estreno porque marcó el primer gol de la era Scaloni. Su posterior lesión y los compromisos con River en la Copa Libertadores condicionaron sus siguientes convocatorias. Su última aparición con Argentina fue en 2019. Actualmente juega en Tigre, donde intenta recuperar continuidad después de varias lesiones.
Delanteros: Pavón, Correa, Icardi, Simeone y Dybala
- Cristian Pavón: por entonces era una de las principales figuras de Boca y venía de disputar el Mundial de Rusia. Scaloni lo utilizó en los dos primeros partidos de su ciclo, pero después no volvió a ser convocado. Actualmente continúa su carrera en Brasil con Gremio.
- Ángel Correa: estuvo presente en numerosas convocatorias durante los primeros años del proceso. Fue campeón de América en 2021 y también integró el plantel que ganó el Mundial de Qatar, al que ingresó después de una baja de último momento. Con el tiempo perdió protagonismo y dejó de ser habitual en la Selección. En la actualidad juega en River y es una de las figuras del fútbol argentino.
- Mauro Icardi: su gran nivel en Inter lo llevó a ser convocado en las primeras listas. Incluso convirtió ante México, pero después dejó de tener oportunidades. En total disputó ocho partidos con Argentina. Actualmente se encuentra sin club.
- Giovanni Simeone: tuvo un debut soñado con la Selección Mayor al marcar ante Guatemala. También sumó minutos en varios de los encuentros posteriores, aunque nunca pudo consolidarse como una alternativa permanente para el puesto de centrodelantero. Con el paso del tiempo recibió convocatorias aisladas y actualmente juega en Torino.
- Paulo Dybala: cada vez que las lesiones se lo permitieron, Scaloni contó con él. La Joya se perdió las Copas América de 2021 y 2024, pero fue campeón del mundo en Qatar y marcó un gol en la Finalissima frente a Italia. En total acumula 40 partidos y cuatro goles con Argentina. Actualmente continúa su carrera en Roma.
De aquella lista a una Selección Argentina campeona del mundo
La comparación entre aquella primera convocatoria y el presente permite dimensionar cuánto cambió la Selección Argentina durante estos ocho años.
De los 26 futbolistas que estuvieron en el comienzo, algunos quedaron completamente fuera del radar y otros terminaron convirtiéndose en protagonistas de una generación histórica. Paredes, Tagliafico, Rulli, Pezzella, Lo Celso, Dybala y varios más atravesaron buena parte del proceso, mientras que otros tuvieron apenas unos meses de protagonismo.
Pero aquella lista de 2018 tuvo un valor especial: fue el punto de partida de la Selección que pocos años después conseguiría romper una sequía de 28 años sin títulos, levantar la Copa América, ganar la Finalissima y conquistar el Mundial de Qatar.
Ocho años después, las carreras de aquellos 26 nombres tomaron caminos completamente diferentes. Algunos continúan en el fútbol de elite, otros regresaron al país, varios buscan club y uno de ellos ya colgó los guantes. Todos, sin embargo, forman parte de la fotografía inicial de la era Scaloni.
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