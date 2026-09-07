Los 26 primeros convocados de Lionel Scaloni: qué fue de cada uno ocho años después

Pero aquella lista de 2018 tuvo un valor especial: fue el punto de partida de la Selección que pocos años después conseguiría romper una sequía de 28 años sin títulos, levantar la Copa América, ganar la Finalissima y conquistar el Mundial de Qatar.

Ocho años después, las carreras de aquellos 26 nombres tomaron caminos completamente diferentes. Algunos continúan en el fútbol de elite, otros regresaron al país, varios buscan club y uno de ellos ya colgó los guantes. Todos, sin embargo, forman parte de la fotografía inicial de la era Scaloni.