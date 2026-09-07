8 años de Scaloni en la Selección Argentina: del interinato a gestar una era dorada irrepetible

La Copa América de 2019 fue otro punto importante. La Albiceleste terminó tercera después de vencer a Chile y, a partir de ese torneo, la dirigencia decidió darle continuidad al entrenador. Y ese fue el punto de partida de la era dorada que vendría tan solo pocos años más tarde.

Lionel Messi levanta el trofeo de Copa América 2021.

2021: el primer título y el nacimiento de la Scaloneta

El gran quiebre llegó en 2021. Después de 28 años sin títulos, la Selección Mayor volvió a ser campeón de América. La final ante Brasil en el estadio Maracaná quedó marcada por el gol de Ángel Di María y por el festejo de un plantel que había atravesado años de frustraciones.

La Copa América no solo significó el primer trofeo de Scaloni: también permitió consolidar la identidad de un equipo que empezaba a ser conocido popularmente como la “Scaloneta”. Aquel campeonato tuvo además un significado especial para Lionel Messi, que consiguió finalmente su primer título con la Selección Mayor.

2022: la Finalissima y la gloria eterna en Qatar

El siguiente gran hito llegó pocos meses después. En junio de 2022, Argentina enfrentó a Italia en Wembley por la Finalissima y se impuso 3-0. El equipo volvió a demostrar su crecimiento y sumó otro trofeo antes del gran desafío del año. Pero todo lo anterior quedó en segundo plano a partir de noviembre.

En Qatar 2022, Argentina sufrió una inesperada derrota ante Arabia Saudita en el debut, pero logró recuperarse y avanzó hasta las instancias decisivas. Superó a México, Polonia, Australia, Países Bajos y Croacia antes de llegar a la final contra Francia.

El 18 de diciembre de 2022, en Lusail, la Selección consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia. Tras empatar 3-3 con Francia, Argentina ganó por penales y volvió a conquistar la Copa del Mundo después de 36 años. Fue el punto máximo del ciclo y el momento que transformó definitivamente su figura en la de un entrenador histórico.

La racha invicta que marcó una época

Además de los títulos, la era Scaloni quedó asociada a una impresionante regularidad. La Selección llegó a acumular 36 partidos consecutivos sin perder, una racha que se convirtió en la más extensa de la historia del combinado nacional.

La serie comenzó después de la derrota ante Brasil en la Copa América 2019 y terminó en el Mundial de Qatar, justamente frente a Arabia Saudita. Ese período reflejó uno de los principales cambios que produjo el entrenador: dejó de ser solamente un equipo con grandes individualidades para convertirse en un conjunto competitivo y sólido.

2024: otro título para confirmar la vigencia

La consagración en Qatar no fue el final del proceso. En 2024, volvió a conquistar la Copa América. El equipo atravesó nuevamente todo el torneo como uno de los grandes candidatos y llegó a la final frente a Colombia. El partido se definió en tiempo suplementario gracias a un gol de Lautaro Martínez.

Con ese triunfo, la Selección consiguió su segundo título continental bajo la conducción de Scaloni y confirmó que el Mundial no había sido un hecho aislado. Así, el entrenador llegó a cuatro trofeos oficiales al frente del seleccionado: dos Copas América, una Finalissima y una Copa del Mundo.

Lionel Scaloni

2026: otra final del mundo y un nuevo capítulo

El ciclo también tuvo continuidad en el Mundial 2026. Argentina volvió a alcanzar la final de la Copa del Mundo, aunque esta vez no pudo repetir la consagración de Qatar y cayó ante España. La presencia nuevamente en el partido decisivo confirmó la capacidad del equipo de Scaloni para mantenerse entre las principales selecciones del planeta incluso después de haber alcanzado la cima en 2022.

Además, durante ese Mundial el entrenador alcanzó otro número significativo: 100 partidos al frente de la Selección Argentina, una marca que la propia AFA presentó como otro de los grandes hitos de su ciclo.