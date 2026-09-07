Las 8 decisiones de Lionel Scaloni que cambiaron para siempre a la Selección Argentina

2. Encontrar a Dibu Martínez

Una de las decisiones más importantes fue darle continuidad a Emiliano Martínez en el arco. El arquero surgido de Independiente tuvo que esperar durante años una oportunidad en la Selección, tras pasar por varios clubes de Inglaterra.

Scaloni se la dio y terminó convirtiéndolo en una de las piezas fundamentales del equipo. Su actuación en la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y los torneos posteriores terminó confirmando aquella apuesta.

Cuti Romero

3. Construir una defensa nueva

La consolidación de Cristian "Cuti" Romero fue otro de los grandes aciertos. El entrenador encontró en el defensor una pieza capaz de jugar con intensidad, anticipar, salir lejos de su área y asumir riesgos.

A su lado también fue encontrando diferentes combinaciones hasta formar una defensa que terminó siendo una de las bases del equipo campeón del mundo, como Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez.

4. Convertir a De Paul en una pieza indispensable

Rodrigo De Paul también adquirió un papel diferente con Scaloni. El mediocampista pasó a ser uno de los principales motores del equipo, tanto por su despliegue como por su capacidad para acompañar a Messi y sostener el ritmo de los partidos.

Su importancia no se explica solamente por sus estadísticas: también representa una de las caras del espíritu competitivo que el entrenador buscó construir.

5. Encontrar el mediocampo que acompañara a Messi

Scaloni comprendió que el desafío no consistía solamente en tener a Lionel Messi, sino en construir un equipo que le permitiera jugar de la mejor manera.

La aparición de jugadores como Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, sumados a De Paul, Leandro Paredes y otros mediocampistas, permitió modificar la estructura de acuerdo con cada rival.

La Selección dejó de depender exclusivamente de una inspiración individual y pasó a tener diferentes caminos para imponerse.

Lionel Scaloni. Foto gentileza: @Argentina

6. Cambiar durante los partidos

Scaloni no construyó un equipo atado a un único esquema. La Argentina pudo jugar con línea de cuatro, variar alturas de los laterales, modificar la cantidad de mediocampistas y alterar la posición de sus delanteros.

Esa flexibilidad quedó especialmente expuesta en los grandes partidos, donde el entrenador tomó decisiones que terminaron siendo determinantes.

7. Renovar sin romper el grupo campeón

Después del Mundial de Qatar apareció uno de los desafíos más complejos: evitar que el éxito provocara conformismo.

Scaloni incorporó nuevas piezas y permitió el crecimiento de jugadores como Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez y otros futbolistas, mientras mantuvo una base de campeones. La Copa América 2024 confirmó que el equipo podía seguir compitiendo después de alcanzar la cima.

8. Preparar a la Selección para sobrevivir a Messi

La última gran decisión del ciclo está directamente relacionada con el futuro. Durante años, Messi fue el centro futbolístico y emocional de la Selección. Sin embargo, Scaloni también trabajó para que el equipo pudiera sostenerse cuando llegara el momento de su despedida.

Ese momento finalmente llegó en 2026. Después del Mundial, Messi anunció su retiro de la Selección y dejó abierto un enorme interrogante sobre el futuro. Ahora el desafío de Scaloni es diferente: mantener la identidad construida durante ocho años sin el jugador que marcó una época.