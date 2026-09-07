Los 8 récords que explican por qué Lionel Scaloni ya es historia de la Selección Argentina

Por delante aparece Guillermo Stábile, quien acumuló 124 encuentros en sus diferentes etapas al frente del equipo nacional.

2. 76 victorias en 104 partidos

El pujatense ganó 76 de sus 104 partidos, además de empatar 18 y perder 10. Ese registro explica una efectividad extraordinaria durante un período que incluyó amistosos, Eliminatorias, Copas América y Mundiales.

De hecho, ya había superado a César Luis Menotti y Carlos Bilardo en cantidad de partidos dirigidos y se había convertido en el segundo entrenador con más victorias en la historia de la Selección, solamente por detrás de Stábile.

Festejo de la Selección Argentina campeona de Qatar 2022 - @fifaworldcup_es

3. El invicto más largo de la historia argentina

Argentina encadenó 36 partidos consecutivos sin perder entre 2019 y 2022. La racha se convirtió en la más extensa de la historia de la Selección y quedó a solamente un encuentro del récord mundial de Italia, que alcanzó 37.

El invicto terminó justamente en el debut del Mundial de Qatar, con la derrota ante Arabia Saudita por la fase de grupos.

4. Cuatro títulos en cuatro años

Ganó cuatro competencias con la Selección mayor: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. La primera conquista fue especialmente importante porque Argentina llevaba 28 años sin ganar un título con la Selección mayor.

Después llegó la Finalissima ante Italia y, pocos meses más tarde, la tercera Copa del Mundo de la historia argentina. La Copa América 2024 confirmó que aquel éxito no había sido circunstancial.

5. Cinco grandes torneos consecutivos entre los cuatro mejores

Desde la Copa América 2019, Argentina logró meterse entre los cuatro mejores en cinco grandes competencias consecutivas: Copa América 2019, Copa América 2021, Mundial 2022, Copa América 2024 y Mundial 2026.

En la Copa América 2019 terminó tercera, mientras que en las otras cuatro competencias llegó hasta la final o se consagró campeón. La regularidad es justamente una de las características que diferencia al ciclo de Scaloni.

6. Dos finales de Mundial en tres ediciones

Argentina disputó la final del Mundial 2022 y volvió a hacerlo en 2026. La primera terminó con la consagración frente a Francia en Qatar. La segunda culminó con derrota ante España.

Llegar a dos finales mundialistas en un período tan corto convirtió al ciclo en uno de los más competitivos de la historia reciente de la Selección.

Lionel Scaloni deslizó que no seguiría en la Selección Argentina desde el 2027.

7. Argentina volvió a ser número uno

Durante el ciclo de Scaloni, Argentina también alcanzó el primer puesto del ranking FIFA, una posición que reflejó la regularidad acumulada por el equipo. La Selección ya había escalado desde el puesto 12 que ocupaba en agosto de 2018 hasta convertirse en número uno durante el proceso.

No se trató solamente de una consecuencia de un título: el equipo sostuvo durante años resultados que le permitieron mantenerse entre las principales selecciones del planeta.

8. El ciclo con una regularidad inédita en los grandes torneos

Quizás el récord más difícil de resumir en una sola cifra sea la continuidad competitiva. En cinco grandes torneos consecutivos, Argentina alcanzó como mínimo las semifinales. Ese dato significa que durante prácticamente todo el ciclo la Selección nunca quedó eliminada antes de las instancias decisivas de una competencia importante.

Y ahí aparece el verdadero valor de los números de Scaloni: no se trata únicamente de haber ganado mucho, sino de haber conseguido que Argentina estuviera sistemáticamente cerca del título.