El gesto desconocido de Miguel Ángel Russo con la familia de un futbolista de San Lorenzo

Durante su último ciclo como DT del Ciclón, Russo tuvo a Matías Reali en el equipo y destacó su esfuerzo y dedicación, fortaleciendo un vínculo que luego se convirtió en un acto de solidaridad inolvidable. Más allá de los títulos y reconocimientos, será recordado por su humanidad y su capacidad de acompañar a quienes lo necesitaban, dejando una enseñanza sobre la importancia de la empatía y el compromiso con los demás.

SAN LORENZO DESPEDIDA RUSSO

El homenaje de San Lorenzo para Miguel Ángel Russo

San Lorenzo también homenajeó a Russo con un comunicado oficial y un minuto de silencio, reconociendo su trayectoria y la marca que dejó en el club: “San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Miguelo!”.

El plantel azulgrana fue a la Bombonera para despedir al director técnico. La comitiva azulgrana, que estuvo encabezada por el manager, Carlos "La Roca" Sánchez, y contó con la presencia de todos los futbolistas, llegó cerca del mediodía, dejando una imponente imagen caminando por el playón de la Bombonera.