El gesto desconocido de Miguel Ángel Russo con la familia de un futbolista de San Lorenzo
El histórico director técnico, fallecido este miércoles a los 69 años, mostró su lado más humano al ayudar al padre del jugador en un momento crítico.
Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en el fútbol argentino, no solo por sus logros en Boca, Rosario Central y Vélez, sino también por su calidad humana, que ahora sale a la luz en conmovedoras anécdotas. Una de ellas fue revelada por Julián Reali, hermano de Matías, actual jugador de San Lorenzo, quien contó el generoso gesto del exentrenador con su familia en un momento muy difícil.
Según relató Julián en su cuenta de X, “ni bien se enteró de la enfermedad de papá, se puso a disposición". "Pidió conocerlo y nos consiguió ser atendidos por su médico. La familia te va a estar agradecida siempre. Descansá en paz, maestro”, contó, aunque casi para sorpresa de nadie, ya que "Miguelo" acostumbraba a mostrarse cercano con las personas que atravesaban alguna enfermedad.
La enfermedad que afectaba al padre del futbolista del Ciclón era similar a la que padeció el director técnico en sus últimos años de vida, y el exentrenador no dudó en intervenir de manera discreta pero efectiva, gestionando la atención médica necesaria y brindando apoyo sin esperar reconocimiento público.
El acto refleja la dimensión de Russo más allá del terreno de juego: un hombre que se preocupaba genuinamente por quienes lo rodeaban y que transformaba su empatía en acciones concretas. Este tipo de gestos silenciosos se suman a su legado y explican por qué era tan admirado por colegas, jugadores y aficionados.
Durante su último ciclo como DT del Ciclón, Russo tuvo a Matías Reali en el equipo y destacó su esfuerzo y dedicación, fortaleciendo un vínculo que luego se convirtió en un acto de solidaridad inolvidable. Más allá de los títulos y reconocimientos, será recordado por su humanidad y su capacidad de acompañar a quienes lo necesitaban, dejando una enseñanza sobre la importancia de la empatía y el compromiso con los demás.
El homenaje de San Lorenzo para Miguel Ángel Russo
San Lorenzo también homenajeó a Russo con un comunicado oficial y un minuto de silencio, reconociendo su trayectoria y la marca que dejó en el club: “San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Miguelo!”.
El plantel azulgrana fue a la Bombonera para despedir al director técnico. La comitiva azulgrana, que estuvo encabezada por el manager, Carlos "La Roca" Sánchez, y contó con la presencia de todos los futbolistas, llegó cerca del mediodía, dejando una imponente imagen caminando por el playón de la Bombonera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario