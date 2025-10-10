Nacho Russo y su decisión más fuerte: "Si no juego, se levanta y me caga a puteadas"
El delantero de Tigre confirmó que disputará el partido ante Newell’s pese al dolor por la muerte de su padre. "Él hubiese querido eso”, expresó con emoción.
El fallecimiento de Miguel Ángel Russo conmocionó al fútbol argentino y dejó una profunda huella en quienes lo conocieron. Entre ellos, su hijo Ignacio “Nacho” Russo, delantero de Tigre, quien sorprendió al anunciar que, pese al dolor, decidió jugar el partido ante Newell’s por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
“Voy a jugar mañana. Él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas”, expresó con una mezcla de tristeza y orgullo en diálogo con La Red Rosario. Nacho, de 24 años, estuvo en la mañana del jueves en La Bombonera junto a su familia para despedir a su padre durante el velorio, y este viernes viajará a Rosario para sumarse al plantel que dirige Diego Dabove.
El joven atacante, que pertenece a Rosario Central pero se encuentra a préstamo en Tigre, manifestó que jugar este encuentro será su manera de rendir homenaje a su padre. “Él siempre me enseñó a ser fuerte, a poner el fútbol por delante, a seguir aun cuando las cosas duelan. No puedo quedarme quieto. Estar en la cancha es la mejor forma de tenerlo presente”, aseguró.
El duelo ante Newell’s se disputará este viernes desde las 18:30 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, escenario cargado de simbolismo, ya que Miguel Russo fue un emblema de Central y mantuvo un invicto histórico ante el clásico rival: siete triunfos y cinco empates. “Sé que es un partido especial, pero lo voy a jugar con respeto y con el corazón. Es lo que él me inculcó siempre”, afirmó Nacho.
El futbolista, que tuvo pasos por Chacarita, Patronato e Instituto, ya sabe lo que es marcarle a la Lepra: lo hizo el año pasado con la camiseta del conjunto cordobés en una victoria por 2-0. Ahora buscará repetir, aunque su motivación va mucho más allá del resultado.
La jornada estará atravesada por el respeto y los homenajes a la figura de Russo, con un minuto de silencio antes del inicio del encuentro. Para Nacho, no será un partido más: será una forma de seguir jugando junto a su padre, en el lugar donde siempre compartieron su pasión.
