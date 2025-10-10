Nacho Russo y su decisión más fuerte: "Si no juego, se levanta y me caga a puteadas"

nacho russo 1

El futbolista, que tuvo pasos por Chacarita, Patronato e Instituto, ya sabe lo que es marcarle a la Lepra: lo hizo el año pasado con la camiseta del conjunto cordobés en una victoria por 2-0. Ahora buscará repetir, aunque su motivación va mucho más allá del resultado.

La jornada estará atravesada por el respeto y los homenajes a la figura de Russo, con un minuto de silencio antes del inicio del encuentro. Para Nacho, no será un partido más: será una forma de seguir jugando junto a su padre, en el lugar donde siempre compartieron su pasión.