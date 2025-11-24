El gesto de espaldas de Estudiantes a Rosario Central: los detalles de cómo ocurrió la idea
La polémica se encendió después de que el Pincha cumpliera el protocolo del pasillo para el Canalla, pero dándose vuelta en señal de rechazo a la designación del “Campeón de Liga 2025”.
Lo que inicialmente debía ser un procedimiento ceremonial terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del fútbol argentino. En la previa del cruce por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, los once jugadores titulares de Estudiantes de La Plata se alinearon para realizar el pasillo dispuesto por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en honor al “Campeón de Liga 2025”, título otorgado a Rosario Central por su campaña anual.
Sin embargo, cuando el equipo de Ángel Di María avanzó por el túnel, los futbolistas del Pincha se dieron vuelta, generando una postal de fuerte contenido simbólico. La escena fue rápidamente explicada por Federico Bueno, cronista de ESPN que cubrió el partido. Según relató, el club “liberó a sus jugadores” en términos institucionales, pero Juan Sebastián Verón mantuvo una reunión privada con referentes del plantel para exponer su mirada sobre la situación.
Allí les transmitió su sugerencia de realizar “un pasillo de espaldas y brazos cruzados”, gesto que luego se concretó en pleno Gigante de Arroyito. Para la LPF se anticipó que la disposición sería cumplida, aunque no se detalló cómo. En el análisis televisivo de Fútbol 1, conducido por Martín Souto y Matías Martin, se exhibieron imágenes que dejaron ver conversaciones previas entre futbolistas de ambos equipos.
Lucas Alario, por ejemplo, intercambió unas palabras con Di María y con Fatura Broun, mientras que Leandro González Pírez admitía antes del cotejo: “Si estamos obligados, no quedará otra”. Todo esto reforzó la idea de que el plantel platense ya había acordado internamente su postura antes de salir al campo.
Durante la transmisión se mostraron además momentos clave en los que los jugadores ajustaban detalles de la puesta en escena. Broun fue señalado como uno de los que dijo “Está, dale” al comprender lo que ocurriría. Fernando Muslera llamó a Pírez con un “Lea”, y el defensor respondió: “Sí, tranquilo”, anticipando que la acción era inminente. Cuando llegó el momento, el propio Edwuin Cetré -autor del gol del partido- dio la señal: “Ahora, ahora”, ordenó mientras todos se giraban.
Las repercusiones no tardaron en llegar. Ariel Holan calificó el gesto como “una falta de respeto”, mientras que el árbitro Pablo Dóvalo explicó que no fue advertido de la maniobra. “No me avisó nadie que iban a hacer eso. La Liga simplemente me informó lo que iba a pasar en el ingreso de los equipos”, dijo, aclarando que dejaría asentado lo ocurrido en su informe oficial: “A mí se me informó sobre un protocolo y no se cumplió. Lo único que me compete a mí es informarlo”.
Con esta polémica, el debate sobre la legitimidad del título anual y las formas de protesta dentro del fútbol argentino vuelve a quedar en el centro de la escena.
