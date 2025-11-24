El gesto de espaldas de Estudiantes a Rosario Central: los detalles de cómo ocurrió la idea

Las repercusiones no tardaron en llegar. Ariel Holan calificó el gesto como “una falta de respeto”, mientras que el árbitro Pablo Dóvalo explicó que no fue advertido de la maniobra. “No me avisó nadie que iban a hacer eso. La Liga simplemente me informó lo que iba a pasar en el ingreso de los equipos”, dijo, aclarando que dejaría asentado lo ocurrido en su informe oficial: “A mí se me informó sobre un protocolo y no se cumplió. Lo único que me compete a mí es informarlo”.

Con esta polémica, el debate sobre la legitimidad del título anual y las formas de protesta dentro del fútbol argentino vuelve a quedar en el centro de la escena.