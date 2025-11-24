La frase histórica que Verón eligió para reflejar el espíritu de Estudiantes tras el polémico pasillo

image

Este intercambio digital alimentó un clima de desconfianza que explotó con el pasillo invertido en Arroyito, interpretado por muchos como un gesto de protesta formal, aunque ejecutado de manera silenciosa y simbólica por parte del plantel. Más allá de los cruces, Verón celebró con energía la clasificación del equipo a la próxima instancia, con el puño cerrado y la mirada enfocada en lo que viene.

Estudiantes deberá viajar ahora a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba, en un desafío que vuelve a poner a prueba la fortaleza competitiva del grupo y la narrativa histórica que pretende sostener la institución en un momento cargado de tensión externa pero de convicción interna.