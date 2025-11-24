La frase histórica que Verón eligió para reflejar el espíritu de Estudiantes tras el polémico pasillo
El vicepresidente pincharrata compartió un mensaje cargado de simbolismo luego de la victoria y clasificación del equipo, en medio de la controversia.
La jornada en la que Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Rosario Central dejó mucho más que un triunfo en Arroyito y el pase a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: volvió a escena la fuerte tensión institucional que se arrastra desde que el Canalla fue proclamado campeón anual. El pasillo de espaldas que realizó el plantel pincharrata tras la entrada del conjunto rosarino se convirtió rápidamente en una de las imágenes deportivas más comentadas del país.
En ese contexto, Juan Sebastián Verón decidió manifestarse públicamente con un mensaje que profundizó aún más el debate y que, al mismo tiempo, reafirmó el espíritu identitario del club. En su cuenta oficial compartió una frase contundente: "... y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno".
La cita no era casual. Se trataba de palabras de Mariano Mangano, un dirigente emblemático de la institución durante la década del 60, recordado por haber impulsado una etapa fundacional que desembocó en los grandes éxitos internacionales del club: las tres Copas Libertadores consecutivas, la Intercontinental, la Interamericana y el primer campeonato profesional local.
Su figura está profundamente ligada al ADN competitivo y formativo del León, por lo que la elección del fragmento por parte de Verón encendió el interés de los hinchas y avivó la discusión en las redes. En la imagen difundida por el vicepresidente y máximo referente de la institución, también se leía el texto completo en el que se rescataba que "Nada, ni nadie, torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores. Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones".
La controversia venía escalando desde días antes, cuando Estudiantes había cuestionado formalmente a la AFA por la falta de una votación en el Comité Ejecutivo para decidir la proclamación del campeón anual. Ese reclamo desencadenó distintas respuestas, entre ellas la del tesorero Pablo Toviggino, quien expresó: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin …".
Este intercambio digital alimentó un clima de desconfianza que explotó con el pasillo invertido en Arroyito, interpretado por muchos como un gesto de protesta formal, aunque ejecutado de manera silenciosa y simbólica por parte del plantel. Más allá de los cruces, Verón celebró con energía la clasificación del equipo a la próxima instancia, con el puño cerrado y la mirada enfocada en lo que viene.
Estudiantes deberá viajar ahora a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba, en un desafío que vuelve a poner a prueba la fortaleza competitiva del grupo y la narrativa histórica que pretende sostener la institución en un momento cargado de tensión externa pero de convicción interna.
