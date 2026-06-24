El gesto que marcó la previa de Inglaterra-Ghana: un jugador no saludó a Thomas Partey

El lateral de Tottenham fue el único integrante de los Tres Leones que tomó esa postura. Mientras el resto de sus compañeros optó por cumplir con el saludo tradicional, Spence eligió marcar distancia de manera visible. Las imágenes captadas por las cámaras de televisión se viralizaron en cuestión de minutos y generaron un intenso debate en redes sociales, donde miles de usuarios analizaron el significado del gesto.

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Las graves acusaciones contra Thomas Partey en Inglaterra

Las acusaciones que pesan sobre Partey tienen origen en hechos denunciados durante su etapa como jugador del Arsenal, entre 2020 y 2025. Inicialmente, el mediocampista fue señalado por cinco cargos de violación vinculados a dos mujeres diferentes, además de una acusación de agresión sexual relacionada con una tercera denunciante.

Posteriormente, durante este año, se sumaron otros dos cargos luego de que una mujer asegurara haber sido víctima de dos episodios de violación ocurridos el mismo día en diciembre de 2020. A pesar de la gravedad de las denuncias, el volante central africano sostiene su inocencia. El futbolista rechazó todas las acusaciones y, según confirmó su abogado meses atrás, mantendrá esa postura durante el proceso judicial.

Mientras la Justicia británica continúa investigando los hechos, el jugador sigue desarrollando su actividad profesional y formando parte de la selección de Ghana. Sin embargo, la situación extradeportiva volvió a quedar en el centro de la escena durante el Mundial y el episodio protagonizado por Spence reflejó cómo el caso sigue generando repercusiones dentro y fuera de las canchas.