El gesto que marcó la previa de Inglaterra-Ghana: un jugador no saludó a Thomas Partey
La autorización de la Federación Inglesa para que sus jugadores decidieran libremente cómo actuar en el saludo protocolar generó una situación que rápidamente se viralizó.
El empate sin goles entre Inglaterra y Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 dejó mucho más que cuestiones futbolísticas. Antes del inicio del encuentro, una situación ocurrida durante el tradicional saludo entre los jugadores se transformó en uno de los temas más comentados de la jornada. La presencia de Thomas Partey, quien enfrenta diversas acusaciones judiciales en el Reino Unido, generó una atención especial y derivó en una escena que rápidamente recorrió las redes sociales.
La controversia comenzó luego de que la Federación Inglesa (FA) autorizara a sus futbolistas a tomar una decisión personal respecto de si querían o no saludar al mediocampista de Ghana. La medida fue adoptada teniendo en cuenta la delicada situación judicial que atraviesa el exjugador de Arsenal, quien acumula ocho cargos relacionados con presuntas violaciones y agresiones sexuales.
Frente a ese contexto, cada integrante del seleccionado inglés quedó en libertad de actuar según su criterio. Cuando ambos equipos formaron la fila previa al partido, la mayoría de los jugadores ingleses mantuvo el protocolo habitual. Sin embargo, hubo una excepción que no pasó inadvertida.
Djed Spence decidió no extender la mano al paso de Partey e incluso mantuvo una de ellas dentro del bolsillo mientras observaba cómo avanzaba la delegación ghanesa. La reacción sorprendió al propio futbolista africano y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más difundidas de la previa.
El lateral de Tottenham fue el único integrante de los Tres Leones que tomó esa postura. Mientras el resto de sus compañeros optó por cumplir con el saludo tradicional, Spence eligió marcar distancia de manera visible. Las imágenes captadas por las cámaras de televisión se viralizaron en cuestión de minutos y generaron un intenso debate en redes sociales, donde miles de usuarios analizaron el significado del gesto.
Las graves acusaciones contra Thomas Partey en Inglaterra
Las acusaciones que pesan sobre Partey tienen origen en hechos denunciados durante su etapa como jugador del Arsenal, entre 2020 y 2025. Inicialmente, el mediocampista fue señalado por cinco cargos de violación vinculados a dos mujeres diferentes, además de una acusación de agresión sexual relacionada con una tercera denunciante.
Posteriormente, durante este año, se sumaron otros dos cargos luego de que una mujer asegurara haber sido víctima de dos episodios de violación ocurridos el mismo día en diciembre de 2020. A pesar de la gravedad de las denuncias, el volante central africano sostiene su inocencia. El futbolista rechazó todas las acusaciones y, según confirmó su abogado meses atrás, mantendrá esa postura durante el proceso judicial.
Mientras la Justicia británica continúa investigando los hechos, el jugador sigue desarrollando su actividad profesional y formando parte de la selección de Ghana. Sin embargo, la situación extradeportiva volvió a quedar en el centro de la escena durante el Mundial y el episodio protagonizado por Spence reflejó cómo el caso sigue generando repercusiones dentro y fuera de las canchas.
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