El gesto subido de tono de Oscar Ruggeri a Morena Beltrán que generó polémica y se viralizó en redes
El exfutbolista realizó un gesto a Morena Beltrán al hablar de Lucas Blondel tras su gol en Copa Argentina y el momento generó repercusión.
Un gesto de Oscar Ruggeri dirigido a Morena Beltrán durante el programa ESPN F90 generó polémica en redes sociales. El ex defensor hizo una insinuación mientras se analizaba el gol de Lucas Blondel en Copa Argentina, lo que provocó incomodidad en el estudio y reavivó el debate sobre los límites en televisión.
El gesto de Ruggeri a Morena Beltrán por Blondel generó polémica y se viralizó en redes
Un momento incómodo se vivió en pleno vivo durante el programa ESPN F90, cuando el exfutbolista protagonizó un gesto dirigido hacia la periodista que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La situación se dio mientras el panel analizaba el buen presente del lateral, pareja de Morena, quien venía de convertir un gol en el triunfo de Huracán ante Olimpo por los 32vos de final de la Copa Argentina.
En medio del intercambio, Ruggeri realizó un movimiento con la mano de connotación sugestiva mientras hacía referencia al futbolista, lo que generó sorpresa e incomodidad en el estudio. Aunque la conversación continuó con normalidad, el episodio no pasó inadvertido entre los presentes ni entre los espectadores. El fragmento comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde generó debate acerca de los límites del humor en televisión y el trato entre colegas en programas en vivo.
La reacción de Beltrán fue moderada y buscó sostener la dinámica del ciclo, aunque el momento no pasó desapercibido para algunos usuarios que postearon el momento y abrieron el debate rápdamente en las redes sociales.
El festejo desaforado de Morena Beltrán en la popular luego del gol de Lucas Blondel
Apenas la pelota infló la red, la dirección de cámaras de TyC Sports reaccionó con rapidez y encontró el festejo más buscado. En medio de la popular de Huracán, se pudo ver a Morena Beltrán, pareja del futbolista, gritando el gol de forma desaforada.
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