El gesto subido de tono de Oscar Ruggeri a Morena Beltrán que generó polémica y se viralizó en redes

En medio del intercambio, Ruggeri realizó un movimiento con la mano de connotación sugestiva mientras hacía referencia al futbolista, lo que generó sorpresa e incomodidad en el estudio. Aunque la conversación continuó con normalidad, el episodio no pasó inadvertido entre los presentes ni entre los espectadores. El fragmento comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde generó debate acerca de los límites del humor en televisión y el trato entre colegas en programas en vivo.