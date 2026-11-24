El gesto de Tarzia contra Mercado que recordó a River en medio de la crisis de Internacional
El delantero argentino marcó un gol en la goleada de Vitória por 5-2 y protagonizó un tenso intercambio con el exdefensor del Millonario.
Internacional atraviesa un momento delicado en el Brasileirao y la derrota por 5-2 frente a Vitória dejó una imagen particular entre dos futbolistas argentinos. Diego Tarzia, exjugador de Independiente, y Gabriel Mercado protagonizaron un cruce durante el encuentro que terminó con un gesto del delantero que hizo referencia a River y una llamativa respuesta del defensor.
El episodio ocurrió en medio del partido correspondiente a la fecha 36 del campeonato brasileño. Después de un encontronazo entre ambos, el árbitro tuvo que intervenir para separarlos y evitar que la discusión pasara a mayores.
Mientras se alejaba, Tarzia realizó con sus manos el gesto de la banda roja, una señal característica del conjunto de Núñez. El exdefensor de la Selección Argentina no dejó pasar la provocación y respondió con un movimiento que llamó la atención de quienes seguían el encuentro.
Tarzia convirtió en la goleada de Vitória
Más allá del enfrentamiento, el atacante argentino tuvo protagonismo dentro del campo de juego. A los 19 minutos del primer tiempo, anotó el segundo tanto de Vitória, que había abierto el marcador apenas a los 12 segundos mediante René.
Ramon, Gabriel Baralhas y Renato Kayzer completaron la goleada visitante, mientras que Vitinho y Alerrandro marcaron para Internacional. El resultado profundizó la preocupación del conjunto de Porto Alegre, que también contó con Rodrigo Villagra y Braian Aguirre como titulares, además de Mercado.
Internacional, cada vez más complicado con el descenso
A dos fechas del cierre del Brasileirao, Internacional ocupa el puesto 18 y está en zona de descenso. Tiene dos puntos menos que Corinthians, que cuenta con un partido pendiente, y se encuentra a tres de Gremio y Mirassol.
En cambio, Vitória disfruta de un presente más favorable: marcha 13º y mantiene la ilusión de clasificarse a la Copa Sudamericana. El equipo está a una unidad de los últimos puestos que otorgan acceso al certamen continental.
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