Internacional, cada vez más complicado con el descenso

A dos fechas del cierre del Brasileirao, Internacional ocupa el puesto 18 y está en zona de descenso. Tiene dos puntos menos que Corinthians, que cuenta con un partido pendiente, y se encuentra a tres de Gremio y Mirassol.

En cambio, Vitória disfruta de un presente más favorable: marcha 13º y mantiene la ilusión de clasificarse a la Copa Sudamericana. El equipo está a una unidad de los últimos puestos que otorgan acceso al certamen continental.