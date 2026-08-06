"Ni la matera dejaron": la bronca de Franco Colapinto por el robo que sufrió en Italia

La noticia conmocionó rápidamente a sus fanáticos, quienes inundaron la publicación con mensajes de apoyo y lamentos por el trago amargo que le tocó vivir en Europa.

La bronca de Franco Colapinto por el robo que sufrió en Italia

Cómo sigue el descanso de Franco Colapinto y la exigente segunda mitad del año

El receso actual de la máxima categoría del automovilismo mundial le otorga a los pilotos un respiro necesario para viajar y desconectarse antes del tramo final del campeonato. Días atrás, el propio Colapinto había anticipado cómo planeaba transcurrir estas semanas:

"Amo el verano, es mi época favorita del año. Espero con muchas ganas poder recargar energías después de las carreras. Fue una primera parte de la temporada bastante intensa y la segunda será todavía más exigente", había expresado.

Con la mira puesta en lo que viene, el argentino buscará dejar atrás este mal trago en Italia para encarar la recta final del calendario: "Va a estar bueno bajar un cambio y recargar energías. Quiero descansar un poco, entrenar, hacer algunos training camps y volver más fuerte, con mejoras en el auto y, ojalá, siendo más rápidos en esta segunda parte del año", concluyó.