"Ni la matera dejaron": la bronca de Franco Colapinto por el robo que sufrió en Italia
El piloto, que descansa durante el receso de la Fórmula 1, fue víctima de la delincuencia en suelo europeo y perdió varias de sus pertenencias.
Mientras transita los días de descanso correspondientes al receso de mitad de temporada de la Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un mal momento al sufrir un inesperado robo durante su estadía en Italia, lamentando que el episodio le ocurriera en Europa.
Lejos de ocultarlo, el representante de la escudería Alpine dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de ironía y asombro.
Aprovechando su cuenta de Instagram para compartir postales de sus vacaciones, el corredor sorprendió a sus seguidores al relatar el episodio delictivo. "Últimas fotos de esta ropa, mate, etc., etc. ¡Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten!", escribió acompañado por emojis de enojo e insultos.
La bronca de Franco Colapinto por el robo
Lejos de tratarse de un hecho traumático más allá de la pérdida material, el pilarense le puso humor a la situación, especialmente al notar el faltante de uno de sus objetos más preciados. "Plis, ni la matera dejaron, loco. Estoy seguro de que no les va a gustar el mate", bromeó.
En otra de las historias compartidas en su perfil, profundizó con sarcasmo sobre la nacionalidad de los ladrones: "Y quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino...", lanzó.
La noticia conmocionó rápidamente a sus fanáticos, quienes inundaron la publicación con mensajes de apoyo y lamentos por el trago amargo que le tocó vivir en Europa.
Cómo sigue el descanso de Franco Colapinto y la exigente segunda mitad del año
El receso actual de la máxima categoría del automovilismo mundial le otorga a los pilotos un respiro necesario para viajar y desconectarse antes del tramo final del campeonato. Días atrás, el propio Colapinto había anticipado cómo planeaba transcurrir estas semanas:
"Amo el verano, es mi época favorita del año. Espero con muchas ganas poder recargar energías después de las carreras. Fue una primera parte de la temporada bastante intensa y la segunda será todavía más exigente", había expresado.
Con la mira puesta en lo que viene, el argentino buscará dejar atrás este mal trago en Italia para encarar la recta final del calendario: "Va a estar bueno bajar un cambio y recargar energías. Quiero descansar un poco, entrenar, hacer algunos training camps y volver más fuerte, con mejoras en el auto y, ojalá, siendo más rápidos en esta segunda parte del año", concluyó.
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