El gigante de la Premier League que sueña con Rodrigo De Paul

Con la inminente partida de figuras como Casemiro y Christian Eriksen, el United busca un reemplazo de calidad que pueda aportar al mediocampo. De Paul, que se ha consolidado como uno de los mejores en su posición en Europa, podría ser la solución ideal para cubrir esos vacíos en un equipo que hace años viene buscando dar el gran salto en el plano internacional. En caso de que la transferencia se concrete, De Paul se uniría a sus compatriotas Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho en el equipo inglés, lo que podría facilitar su adaptación y potenciar la química en el campo.

image.png

Diego Simeone opinó de las críticas que recibe Rodrigo De Paul

“En la gente todavía no entró porque lo que le ha dado a la Selección Argentina no se lo ha dado paralelamente al Atlético Madrid. En la Selección ganó dos Copa América y un Mundial. Acá desde que llegó no le ha tocado ganar. La gente identifica en ese lugar a los que ganan“, aseguró el Cholo en diálogo con ESPN.