Quién es Santiago Espíndola, el juvenil de 18 años que Ponzio eligió para debutar en River ante Aldosivi

Santiago Espíndola es la gran novedad de River para la visita a Aldosivi. El mediocampista de 18 años, categoría 2008, hará su debut absoluto en Primera y, según trascendió, lo hará como titular en el equipo de Leonardo Ponzio. Su aparición se enmarca en la apuesta del club por darles lugar a los juveniles dentro de una reestructuración en la que River invirtió más de 70 millones de dólares.