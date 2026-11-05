Quién es Santiago Espíndola, el juvenil de 18 años que Ponzio eligió para debutar en River ante Aldosivi
Santiago Espíndola, volante de 18 años con cláusula de 100 millones de dólares, será titular en River ante Aldosivi en su debut en Primera.
Santiago Espíndola es la gran novedad de River para la visita a Aldosivi. El mediocampista de 18 años, categoría 2008, hará su debut absoluto en Primera y, según trascendió, lo hará como titular en el equipo de Leonardo Ponzio. Su aparición se enmarca en la apuesta del club por darles lugar a los juveniles dentro de una reestructuración en la que River invirtió más de 70 millones de dólares.
Espíndola nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, y llegó al Millonario a los 13 años para probarse como enganche. En las inferiores pasó brevemente por el lateral derecho y terminó por afianzarse en el centro del mediocampo. Juega como volante central, aunque su dinámica le permite actuar como interno por cualquiera de los dos costados.
Durante el año jugó 24 partidos en la Reserva y marcó cuatro goles. Se destaca por la lectura del juego, el manejo de los dos perfiles y la presión alta. Reconoce dos referentes en su puesto: Enzo Pérez, por el posicionamiento, y Enzo Fernández, por la llegada al área.
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Selección Argentina, su contrato con River y la cláusula de rescisión
El volante también se hizo un lugar en los seleccionados juveniles. Fue una de las figuras del equipo argentino que obtuvo el subcampeonato en los Juegos Suramericanos (Odesur) de Santa Fe. La dirigencia aseguró su futuro en abril de 2026 con estas condiciones:
- Contrato: hasta diciembre de 2030.
- Cláusula de rescisión: 100 millones de dólares.
Espíndola entró en la lista de convocados en lugar de Lucas Silva, que volvió a la Tercera. Llega a un sector en el que Fausto Vera viene sumando minutos mientras Aníbal Moreno se recupera. Ahí buscará pelear un lugar. El partido ante Aldosivi, en Mar del Plata, será su primera experiencia con el plantel profesional.
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