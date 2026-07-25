Quién es Facundo "Jagger" Herrera, el juvenil de Boca que fue citado para enfrentar a Riestra

De esta manera, Facundo "Jagger" Herrera quedó a un paso de cumplir el sueño de estrenarse con la camiseta de Boca en Primera División. El juvenil intentará aprovechar la oportunidad para demostrar que, más allá de un apodo que lo hizo famoso, tiene las condiciones necesarias para ganarse un lugar en el futuro del club.

Facundo Jagger Herrera

El encuentro ante Deportivo Riestra también será una buena oportunidad para que Rodolfo Arruabarrena continúe observando a varios futbolistas surgidos de las Inferiores, en medio de un calendario exigente que obliga a administrar cargas y rotar el plantel. En ese escenario, la inclusión de Facundo Herrera refleja la intención del cuerpo técnico de darle lugar a los juveniles que vienen destacándose en la Reserva.

Para el defensor, la convocatoria representa un premio al trabajo realizado durante las últimas temporadas y la posibilidad de dar el salto definitivo al fútbol grande. Aunque su presencia entre los titulares todavía no está confirmada, integrar por primera vez una lista de concentrados del primer equipo ya marca un hito en una carrera que buscará consolidarse con la camiseta azul y oro.