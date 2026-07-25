Quién es Facundo "Jagger" Herrera, el juvenil de Boca que fue citado para enfrentar a Riestra
El marcador central de la Reserva recibió su primera convocatoria al plantel profesional. Su parecido con Mick Jagger le dio un apodo que se volvió viral entre los hinchas.
La lista de convocados de Boca para visitar este domingo a Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Clausura dejó una sorpresa: Facundo "Jagger" Herrera fue citado por primera vez al plantel profesional por Rodolfo Arruabarrena. El juvenil defensor aparece entre las alternativas del entrenador en un encuentro en el que habrá rotación de varios habituales titulares.
Con apenas 20 años, el zaguero central es una de las grandes promesas surgidas de las Inferiores del Xeneize. Categoría 2006, se consolidó como una pieza fundamental de la Reserva gracias a su firmeza defensiva, su capacidad para anticipar a los rivales y su buen manejo de la pelota desde el fondo.
Sin embargo, antes de destacarse por sus condiciones futbolísticas, Herrera se volvió conocido por un motivo muy particular: su impresionante parecido físico con Mick Jagger, el histórico líder de The Rolling Stones. Esa similitud hizo que en Boca Predio comenzaran a llamarlo "Jagger", un apodo que con el tiempo se viralizó entre los hinchas e incluso fue aprovechado por el club en un divertido contenido para las redes sociales.
En el plano deportivo, el defensor fue una de las figuras del equipo de Reserva que consiguió dos títulos a fines de 2025. Uno de los momentos más recordados llegó en la final del Clausura Proyección, cuando convirtió el penal decisivo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata para darle una nueva consagración al conjunto azul y oro.
La convocatoria para enfrentar a Riestra representa un paso trascendental en su carrera. Si bien todavía espera por su debut oficial, Arruabarrena decidió incluirlo entre los concentrados en medio de la rotación del equipo y la seguidilla de compromisos entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.
De esta manera, Facundo "Jagger" Herrera quedó a un paso de cumplir el sueño de estrenarse con la camiseta de Boca en Primera División. El juvenil intentará aprovechar la oportunidad para demostrar que, más allá de un apodo que lo hizo famoso, tiene las condiciones necesarias para ganarse un lugar en el futuro del club.
El encuentro ante Deportivo Riestra también será una buena oportunidad para que Rodolfo Arruabarrena continúe observando a varios futbolistas surgidos de las Inferiores, en medio de un calendario exigente que obliga a administrar cargas y rotar el plantel. En ese escenario, la inclusión de Facundo Herrera refleja la intención del cuerpo técnico de darle lugar a los juveniles que vienen destacándose en la Reserva.
Para el defensor, la convocatoria representa un premio al trabajo realizado durante las últimas temporadas y la posibilidad de dar el salto definitivo al fútbol grande. Aunque su presencia entre los titulares todavía no está confirmada, integrar por primera vez una lista de concentrados del primer equipo ya marca un hito en una carrera que buscará consolidarse con la camiseta azul y oro.
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