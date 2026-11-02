El golazo de Franco Mastantuono en Fiorentina para el triunfo 4-2 ante Sassuolo en la Serie A
El argentino destrabó un partido accidentado a minutos del final con una notable definición de zurda. Con esta victoria, La Viola sumó tres puntos de oro.
Una jornada consagratoria para el talento argentino se vivió en el cierre de la décima fecha de la Serie A. Fiorentina venció 4-2 a Sassuolo en condición de visitante en un verdadero partidazo, impulsado por una actuación decisiva de Franco Mastantuono, quien decretó el gol de la ventaja parcial en el tramo final del encuentro.
El futbolista surgido de las divisiones inferiores de River, y que venía buscando hace un tiempo una tarde cómoo esta, completó un despliegue brillante durante los 89 minutos que permaneció en cancha. Cuando el trámite marchaba empatado y la tensión crecía por tratarse de un duelo directo en la zona baja, Mastantuono apareció en el área rival para impactar un remate de zurda y de primera, ajustado al segundo palo, marcando el 3-2 que encaminó el festejo de La Viola.
El golazo de Franco Mastantuono en Fiorentina para el triunfo 4-2 ante Sassuolo en la Serie A
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El aporte albiceleste en la jornada ya se había hecho presente en la primera mitad a través de Mateo Pellegrino, quien anotó el 1-1 transitorio mediante una precisa mediavuelta tras controlar la pelota dentro del área. Ya en tiempo de descuento, el ingresado Víctor Valdepeñas selló el 4-2 definitivo tras sustituir al propio Mastantuono.
Con este triunfo fundamental en condición de visitante, la Fiorentina alcanzó la línea de las 8 unidades —mismo registro que su rival de turno— y logró tomar tres puntos de ventaja respecto de la zona de descenso directo, respirando en el tramo inicial del torneo italiano. Sin lugar a dudas que el equipo deberá mejorar con el correr de las fechas para no sufrir.
Los números de Franco Mastantuono en el tremendo triunfo de la Fiorentina
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