El golazo de Franco Mastantuono en Fiorentina para el triunfo 4-2 ante Sassuolo en la Serie A

El futbolista surgido de las divisiones inferiores de River, y que venía buscando hace un tiempo una tarde cómoo esta, completó un despliegue brillante durante los 89 minutos que permaneció en cancha. Cuando el trámite marchaba empatado y la tensión crecía por tratarse de un duelo directo en la zona baja, Mastantuono apareció en el área rival para impactar un remate de zurda y de primera, ajustado al segundo palo, marcando el 3-2 que encaminó el festejo de La Viola.