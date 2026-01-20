El golazo de Franco Mastantuono en la goleada del Real Madrid por la Champions League
La joven promesa argentina, que estrenó look platinado y también aportó una asistencia, fue ovacionada por la afición blanca tras el aplastante 6-1.
Renovado tanto por el look como por la dirección técnica de Álvaro Arbeloa, Franco Mastantuono parece haber encontrado el impulso necesario para relanzar su etapa en el Real Madrid, ya que este martes completó un partidazo por la Champions League, con un gol y una asistencia, para ganarse su primer ovación en el Santiago Bernabéu.
El mediocampista de 18 años fue una de las figuras estelares en el triunfo por 6-1 ante el Mónaco. Con un cambio estético radical —rapado y platinado—, el juvenil no solo mostró una nueva imagen, sino también un nivel futbolístico que ilusiona a la Casa Blanca.
Desde el pitazo inicial, el "azuleño" demostró por qué se ganó la titularidad en dos de los tres partidos dirigidos por el nuevo entrenador. Apenas comenzado el encuentro, inició la jugada del primer gol: encaró con decisión por la banda derecha y se asoció con Federico Valverde, quien terminó asistiendo a Kylian Mbappé para abrir el marcador.
Su participación constante en el frente de ataque fue una pesadilla para la defensa francesa, confirmando que busca recuperar el protagonismo que había perdido en los últimos meses de la era Xabi Alonso.
El momento cumbre llegó en el arranque del complemento. Tras una asistencia precisa de Vinicius Jr., Mastantuono definió con un derechazo certero para firmar el 3-0 parcial.
El grito tuvo un sabor especial: fue su primer tanto en la Champions League y su estreno goleador en el Santiago Bernabéu. Con este grito, suma tres conquistas con la camiseta merengue, habiendo marcado previamente ante el Albacete.
A los 26 minutos del segundo tiempo, Arbeloa decidió resguardarlo y le dio entrada a Gonzalo García. En ese instante, el Bernabéu se fundió en un aplauso unánime para despedir a la joya argentina, cuyo nombre también suena con fuerza en los radares del Inter de Milán.
De a poco, el ex River empieza a devolver con fútbol la confianza del nuevo cuerpo técnico y a cimentar su lugar en la élite mundial, llenando de expectativas a una hinchada que ya lo adoptó como propio. Y por supuesto, se ilusiona con ganarse un lugar en la lista para el Mundial 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario