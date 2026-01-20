El golazo de Franco Mastantuono en la goleada del Real Madrid por la Champions League

El grito tuvo un sabor especial: fue su primer tanto en la Champions League y su estreno goleador en el Santiago Bernabéu. Con este grito, suma tres conquistas con la camiseta merengue, habiendo marcado previamente ante el Albacete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2013722175035842940&partner=&hide_thread=false ¡¡PRIMER GOL DE MASTANTUONO EN CHAMPIONS!! GRAN JUGADA Y ASISTENCIA DE VINI Y DERECHAZO DE PRIMERA DEL ARGENTINO PARA EL 3-0 DEL REAL MADRID VS. MONACO.



A los 26 minutos del segundo tiempo, Arbeloa decidió resguardarlo y le dio entrada a Gonzalo García. En ese instante, el Bernabéu se fundió en un aplauso unánime para despedir a la joya argentina, cuyo nombre también suena con fuerza en los radares del Inter de Milán.

De a poco, el ex River empieza a devolver con fútbol la confianza del nuevo cuerpo técnico y a cimentar su lugar en la élite mundial, llenando de expectativas a una hinchada que ya lo adoptó como propio. Y por supuesto, se ilusiona con ganarse un lugar en la lista para el Mundial 2026.

M1-FrancoMastantuono-VsMonaco