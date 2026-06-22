El golazo histórico de Lionel Messi ante Austria, con el relato de Mariano Closs

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069127964332105960&partner=&hide_thread=false ES UN BUEN MOMENTO para escuchar el gol de Messi relatado por Mariano Closspic.twitter.com/18qBekWX8N — minutouno (@minutounocom) June 22, 2026

Con este tanto, Messi rompió el empate que mantenía con el alemán Miroslav Klose (16 goles) y se adueñó en soledad del trono como el artillero más implacable de la historia de los Mundiales.

A sus 38 años, el capitán argentino demuestra que su vigencia no entiende de lógicas ni de pasos del tiempo, guiando al equipo hacia los octavos de final y agigantando una leyenda que parece no tener techo.