El golazo histórico de Lionel Messi ante Austria, con el relato de Mariano Closs
El prestigioso relator dejó su huella con la narración del tanto del capitán de la Selección, para abrir el marcador en el segundo partido del Mundial 2026.
Con una definición magistral, Lionel Messi no solo puso el 1 a 0, sino que alcanzó su cuarto gol en esta edición y el número 17 en su cuenta personal en Copas del Mundo, transformándose en el máximo goleador histórico de la competición, hito que contó con un gran relato de Mariano Closs, ideal para los futboleros.
El Soldier Field de Dallas fue testigo de un momento que quedará grabado para siempre en las páginas doradas del fútbol grande. Por la segunda fecha de la fase de grupos, la Selección Argentina destrabó un partido durísimo ante Austria gracias a una obra de arte colectiva que culminó en los pies de su capitán.
La jugada fue una muestra gratis del mejor "fútbol champagne" de la era Scaloni. La Scaloneta movió la pelota con paciencia de derecha a izquierda, acelerando en tres cuartos de cancha. Cuando el balón quemaba en la medialuna, Thiago Almada metió una genialidad sin tocar la pelota: amagó a recibir, abrió las piernas y la dejó pasar entre sus dunas.
El engaño desarticuló por completo a la defensa austríaca y le dejó la mesa servida a Messi, quien venía de frente. El "10" la empalmó de primera, con una zurda rasante y milimétrica que se metió pegada al palo, haciendo estéril la estirada del arquero.
El relato de Mariano Closs de golazo histórico de Lionel Messi
El histórico grito de gol en la transmisión oficial erizó la piel de millones de argentinos con la impronta y la emoción única de Mariano Closs.
Con este tanto, Messi rompió el empate que mantenía con el alemán Miroslav Klose (16 goles) y se adueñó en soledad del trono como el artillero más implacable de la historia de los Mundiales.
A sus 38 años, el capitán argentino demuestra que su vigencia no entiende de lógicas ni de pasos del tiempo, guiando al equipo hacia los octavos de final y agigantando una leyenda que parece no tener techo.
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