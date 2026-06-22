Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo

Su actuación ante el conjunto austríaco tuvo de todo. Primero falló un penal que pudo haberle permitido alcanzar antes el récord, pero lejos de quedar golpeado, respondió con personalidad: abrió el marcador con un zurdazo desde afuera del área y luego liquidó el encuentro en la última acción del partido.

Los números de Messi en los Mundiales siguen creciendo

Con este nuevo doblete, Messi no solo se afirmó como el máximo goleador histórico de los Mundiales, sino que además continúa ampliando una colección de registros que parece no tener techo. A los 38 años, en su sexta Copa del Mundo, el capitán de la Albiceleste sigue siendo determinante y mantiene intacta su influencia en el equipo de Lionel Scaloni.

La victoria 2-0 de Argentina sobre Austria dejó a la Selección muy cerca de la clasificación a la próxima ronda, pero también regaló otra noche inolvidable del 10, que volvió a convertir, volvió a decidir y volvió a dejar su nombre grabado en la historia grande del torneo más importante del planeta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069119826073645126?s=20&partner=&hide_thread=false Lionel Andrés Messi es el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo de la FIFApic.twitter.com/SzyFDZ1UmH — minutouno (@minutounocom) June 22, 2026

La tabla histórica de goleadores mundialistas se encuentra así

1. Lionel Messi (Argentina) - 18 goles

2. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles

4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

4. Kylian Mbappe (Francia) - 14 goles