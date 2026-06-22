Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo
Lionel Messi marcó los dos tantos del triunfo 2-0 de la Selección Argentina ante Austria y estiró su récord como máximo goleador histórico de los Mundiales.
Lionel Messi sigue agrandando su leyenda en la Selección Argentina y en la historia de los Mundiales. El capitán fue la gran figura del triunfo 2-0 ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y con su doblete alcanzó una nueva marca extraordinaria: llegó a 18 goles en Copas del Mundo y estiró su ventaja como el máximo goleador histórico del certamen.
El rosarino ya había superado a Miroslav Klose en este mismo encuentro cuando convirtió el primer tanto de la noche y alcanzó los 17 festejos. Pero no se conformó con eso: en la última jugada del partido volvió a aparecer para empujar un rebote dentro del área y sellar el resultado definitivo en Dallas, elevando su cuenta personal a 18 tantos. De esta manera, dejó atrás definitivamente al exdelantero alemán, que había cerrado su carrera mundialista con 16 goles, y se consolidó en la cima de una tabla que reúne a los grandes artilleros de la historia del fútbol.
La Pulga había llegado a este partido luego de un debut soñado frente a Argelia, donde marcó un hat-trick que le permitió igualar la línea de Klose. Apenas un encuentro después, volvió a aparecer para romper otro techo y quedarse en soledad con un récord que durante años pareció intocable.
El capitán argentino atraviesa un arranque arrollador en esta Copa del Mundo. Después del hat-trick ante Argelia en el debut, volvió a ser decisivo con un doblete frente a Austria y ya acumula 5 goles en 2 partidos, una cifra que además lo convierte en el máximo goleador del Mundial 2026.
Su actuación ante el conjunto austríaco tuvo de todo. Primero falló un penal que pudo haberle permitido alcanzar antes el récord, pero lejos de quedar golpeado, respondió con personalidad: abrió el marcador con un zurdazo desde afuera del área y luego liquidó el encuentro en la última acción del partido.
Los números de Messi en los Mundiales siguen creciendo
Con este nuevo doblete, Messi no solo se afirmó como el máximo goleador histórico de los Mundiales, sino que además continúa ampliando una colección de registros que parece no tener techo. A los 38 años, en su sexta Copa del Mundo, el capitán de la Albiceleste sigue siendo determinante y mantiene intacta su influencia en el equipo de Lionel Scaloni.
La victoria 2-0 de Argentina sobre Austria dejó a la Selección muy cerca de la clasificación a la próxima ronda, pero también regaló otra noche inolvidable del 10, que volvió a convertir, volvió a decidir y volvió a dejar su nombre grabado en la historia grande del torneo más importante del planeta.
La tabla histórica de goleadores mundialistas se encuentra así
1. Lionel Messi (Argentina) - 18 goles
2. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles
4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles
4. Kylian Mbappe (Francia) - 14 goles
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