El golazo de Julián Álvarez para el 1-0 del Atlético Madrid ante Espanyol
El delantero campeón del mundo sacó a relucir toda su jerarquía y con una tremenda pegada marcó el primer tanto de su equipo en un duelo complicado.
Julián Álvarez tuvo un estreno soñado con la camiseta del Atlético de Madrid en esta nueva temporada que genera muchas expectativas. Este domingo, el delantero argentino convirtió un golazo de tiro libre en el duelo frente al Espanyol, correspondiente a la primera fecha de la Liga de España.
A los 37 minutos de la etapa inicial, con el partido igualado y con el conjunto de Diego Simeone sin lograr profundidad en ataque, el exfutbolista de River tomó la pelota en la medialuna y ejecutó un remate preciso que se coló en el ángulo superior derecho del arco defendido por Marko Dmitrovi.
El tanto de Álvarez no solo abrió el marcador, sino que también desató la locura en el estadio y marcó su primer grito en esta temporada que arrancó con la camiseta rojiblanca. Un inicio prometedor para el campeón del mundo en Qatar, que viene demostrando un gran nivel en la Liga de España.
