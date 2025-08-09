Video: Julián Álvarez brilló en la victoria del Atlético Madrid ante Newcastle en un amistoso

Este amistoso dejó varias conclusiones positivas para Simeone: la rápida adaptación de Álvarez al esquema, la sociedad que empieza a gestarse con Almada y la profundidad de un plantel que combina experiencia y juventud. Con la temporada oficial a la vuelta de la esquina, el Atlético de Madrid parece encontrar ritmo y confianza, mientras que Julián se perfila como una de las cartas ofensivas más peligrosas del equipo madrileño.

Embed