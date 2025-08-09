Video: Julián Álvarez brilló en la victoria del Atlético Madrid ante Newcastle en un amistoso
El delantero argentino abrió el camino del triunfo 2-0 del equipo de Simeone, que sigue afinando detalles de cara al inicio de la temporada.
En una jornada repleta de amistosos internacionales, el Atlético Madrid sumó un nuevo triunfo en su preparación, esta vez ante el Newcastle de la Premier League. El equipo dirigido por Diego Simeone se impuso 2-0 en un encuentro que tuvo como gran protagonista a Julián Álvarez, autor del primer gol y pieza clave en la ofensiva colchonera.
El tanto del argentino llegó en el arranque del segundo tiempo, en una jugada que combinó velocidad, astucia y oportunismo. Con el conjunto inglés lanzado al ataque, Álvarez recibió en la mitad de la cancha y emprendió una corrida en soledad hacia el arco rival.
En primera instancia intentó habilitar a Alex Baena, pero el pase quedó largo y parecía que la ocasión se diluía. Sin embargo, el español reaccionó rápido, devolvió el balón con precisión y dejó al campeón del mundo mano a mano con el arquero. Con la frialdad que lo caracteriza, Julián definió suave para abrir el marcador.
Álvarez compartió la delantera inicial con Giuliano Simeone y Thiago Almada, otro de los flamantes refuerzos rojiblancos. La conexión entre los argentinos fue uno de los puntos más altos del partido, mostrando movilidad y entendimiento en ataque. Con el paso de los minutos, el Cholo rotó a todo el plantel, dando ingreso a Juan Musso y Nahuel Molina, quienes también sumaron rodaje en este ciclo preparatorio.
El segundo gol del Atlético llegó desde los pies de Antoine Griezmann, que había comenzado el duelo en el banco. El francés, con su habitual calidad, definió con sutileza para sellar el resultado y confirmar el dominio de los españoles frente a un Newcastle que mostró intensidad, pero careció de contundencia.
Este amistoso dejó varias conclusiones positivas para Simeone: la rápida adaptación de Álvarez al esquema, la sociedad que empieza a gestarse con Almada y la profundidad de un plantel que combina experiencia y juventud. Con la temporada oficial a la vuelta de la esquina, el Atlético de Madrid parece encontrar ritmo y confianza, mientras que Julián se perfila como una de las cartas ofensivas más peligrosas del equipo madrileño.
