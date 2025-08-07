Ni entre los mejores 30: Julián Álvarez se quedó afuera del Balón de Oro 2025
El delantero argentino no fue incluido entre los nominados al prestigioso galardón de France Football, luego de un año con protagonismo individual pero sin consagraciones colectivas.
En un giro inesperado para el delantero cordobés. Julián Álvarez quedó excluido de la lista de candidatos al Balón de Oro 2025. A pesar de sus destacadas estadísticas personales en su primer año en el Atlético Madrid, su ausencia en la lista elaborada por France Football confirma que los logros individuales no alcanzaron para compensar la falta de títulos colectivos.
Es la primera vez que no figura en la nómina desde que desembarcó en Europa. El exRiver había dejado el Manchester City en agosto de 2024 para buscar continuidad como titular, algo que no conseguía del todo bajo la conducción de Pep Guardiola, donde compartía plantel con el indiscutido Erling Haaland.
En su llegada al conjunto Colchonero, la "Araña" encontró rápidamente protagonismo: primero compartió el ataque con Antoine Griezmann, y luego se convirtió en pieza clave al lado de Alexander Sorloth durante el primer semestre de 2025. A nivel estadístico, el delantero cerró una temporada sólida: 29 goles y 8 asistencias en 57 partidos repartidos entre LaLiga, la Copa del Rey, la Champions League y el Mundial de Clubes en Estados Unidos.
Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Simeone no logró ningún título: finalizó tercero en el campeonato local, cayó en semifinales de la Copa del Rey, fue eliminado por el Real Madrid en octavos de la Champions y no superó la fase de grupos del Mundial, en una pobre actuación que lo puso a la par de Porto y Salzburgo como los europeos eliminados tempranamente.
Estos resultados pesaron en la evaluación del jurado, que optó por no incluirlo entre los 30 finalistas, a diferencia de lo ocurrido en 2023 y 2024. En contraste, sí aparecen dos compatriotas: Alexis Mac Allister, figura del Liverpool campeón de la Premier League, y Lautaro Martínez, goleador del Inter bicampeón de la Serie A.
En tanto, Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a figurar entre los aspirantes al Trofeo Lev Yashin, distinción al mejor arquero del mundo. El guardameta del Aston Villa ya ganó ese premio en las ediciones de 2023 y 2024, y va por una histórica tercera consagración consecutiva.
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025
La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebrará el lunes 22 de septiembre en el tradicional Théâtre du Châtelet de París. Aunque aún no se confirmó el horario, los nombres de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal suenan como los principales favoritos a quedarse con el galardón al mejor jugador del año.
