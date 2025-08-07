Ni entre los mejores 30: Julián Álvarez se quedó afuera del Balón de Oro 2025

julian alvarez 1.jpg

En tanto, Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a figurar entre los aspirantes al Trofeo Lev Yashin, distinción al mejor arquero del mundo. El guardameta del Aston Villa ya ganó ese premio en las ediciones de 2023 y 2024, y va por una histórica tercera consagración consecutiva.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebrará el lunes 22 de septiembre en el tradicional Théâtre du Châtelet de París. Aunque aún no se confirmó el horario, los nombres de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal suenan como los principales favoritos a quedarse con el galardón al mejor jugador del año.