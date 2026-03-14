El golazo de Nahuel Molina en Atlético Madrid vs. Getafe

Significó el tempranero 1-0 para el equipo que dirige Diego Simeone, en el que además de Molina y Nico González salieron como titulares Juan Musso y Thiago Almada (en el banco iniciaron Giuliano Simeone y Julián Alvarez). Enfrente también hubo argentinos; Getafe alistó de entrada a Zaid Romero y Luis Vázquez.

Es el primer gol de Molina, de 27 años en lo que va de la temporada, el octavo desde que llegó en 2022 a Atlético de Madrid, donde lleva 169 partidos.

Para Molina, el tanto no solo significó abrir su cuenta goleadora en la temporada liguera, sino también dejar una de las definiciones más vistosas de la jornada en el fútbol español.

En los últimos diez enfrentamientos oficiales, el Atlético logró imponerse en siete oportunidades, mientras que el Getafe consiguió una victoria y dos empates. Sin embargo, el conjunto azulón ha demostrado ser un rival incómodo cuando prioriza el orden defensivo y apuesta por partidos cerrados. Para el equipo de Simeone, el desafío será imponer su jerarquía sin desgastarse demasiado antes del compromiso europeo.

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El "Colchonero" que dirige Diego "Cholo" Simeone visitará el próximo miércoles 18 de marzo a los "Spurs"en Inglaterra a partir de las 17 horas de Argentina. En cuanto a la transmisión del encuentro a disputarse en el Tottenham Hotspur Stadium, todavía no está confirmado qué canal lo transmitirá, pero se estima que sea por la pantalla de ESPN y de la plataforma Disney+ en su versión Premium. El ganador de esta serie se verá las caras con el que triunfe del cruce entre el Newcastle inglés y el Barcelona, que igualaron 1 a 1 en la ida.