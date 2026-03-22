Pese al goleazo espectacular de Nahuel Molina, Real Madrid venció 3-2 a Atlético de Madrid en el clásico

Real Madrid, que mostró cosas muy interesantes en un momento muy complicado, logró revertir el resultado con una gran actuación ofensiva. Federico Valverde descontó y luego apareció Vinícius Júnior, que marcó un doblete para sellar el triunfo del Merengue en condición de local. Sobre el final del partido, el futbolista de la Selección de Uruguay fue expulsado y dejó al equipo con diez jugadores en los últimos minutos del encuentro.