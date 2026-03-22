Pese al goleazo espectacular de Nahuel Molina, Real Madrid venció 3-2 a Atlético de Madrid en el clásico
Real Madrid derrotó 3-2 a Atlético de Madrid con un doblete de Vinícius y un gol de Valverde y se mantiene cerca de Barcelona en LaLiga.
En un partido vibrante en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid se impuso 3-2 ante Atlético de Madrid en una nueva edición del clásico correspondiente a la jornada 29 de La Liga. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa reaccionó a tiempo en un encuentro cambiante y logró quedarse con tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por el campeonato que está más apasionante que nunca.
El Colchonero había logrado ponerse en ventaja con el tanto de Ademola Lookman, quien definió tras una asistencia de taco de Giuliano Simeone dentro del área. Más tarde, Nahuel Molina amplió la diferencia para el equipo dirigido por Diego Simeone que hasta ese momento estaba haciendo muy bien las cosas y merecía llevarse el resultado.
Real Madrid, que mostró cosas muy interesantes en un momento muy complicado, logró revertir el resultado con una gran actuación ofensiva. Federico Valverde descontó y luego apareció Vinícius Júnior, que marcó un doblete para sellar el triunfo del Merengue en condición de local. Sobre el final del partido, el futbolista de la Selección de Uruguay fue expulsado y dejó al equipo con diez jugadores en los últimos minutos del encuentro.
Con este resultado, Real Madrid alcanzó los 69 puntos en el campeonato y se mantiene en el segundo puesto de la tabla, a cuatro unidades del líder Barcelona. Por su parte, Atlético de Madrid dejó pasar una importante chance de sumar y quedó cuarto con 57 puntos.
El triunfo le permitió al equipo blanco quedarse con un clásico clave en la recta final de la temporada y seguir firme en la lucha por el título de La Liga. Al Colchonero, por su parte, lo complicó mucho para el futuro cercano y comienza a alejarse en la lucha por el título.
El golazo de Nahuel Molina para el Atlético de Madrid ante Real Madrid
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