Por qué no juega Erling Haaland en Noruega ante Francia

Por qué no juega Erling Haaland ante Noruega

Para tranquilidad del pueblo noruego —y decepción de los defensores franceses—, detrás de la ausencia del gigante de los goles no hay camillas, ni partes médicos ocultos, ni crisis internas. El misterio se resolvió de la manera más pragmática posible.

Con el boleto a los 16avos de final ya asegurado de forma matemática en las dos primeras jornadas, el entrenador de Noruega decidió patear el tablero y cuidar su capital más valioso.

Lejos de arriesgar a sus soldados en una batalla que no altera su clasificación, el director técnico ejecutó una rotación masiva y sin precedentes en la historia reciente de los mundiales: introdujo 10 cambios en la formación inicial, sacando de la alineación a Haaland y a todas las figuras principales del equipo.

La decisión responde a una estrategia fría y calculadora pensando en la fase de eliminación directa que comenzará la próxima semana. Los beneficios que buscó el cuerpo técnico noruego al limpiar el equipo titular comprenden evitar que un choque físico contra el rigor de la defensa francesa deje afuera del torneo a sus estrellas.

Este viernes, el partido ante Francia será el escenario ideal para que la segunda línea noruega demuestre su valor. Mientras tanto, Haaland mirará la acción desde el banco de suplentes, recargando las baterías y afilando los botines para cuando empiece el verdadero Mundial: el de los partidos a todo o nada.