Confirmado: Thiago Silva vuelve a Europa con el Porto ¡a sus 41 años!
El veterano defensor brasileño rescindió su contrato con el Fluminense y se va al club luso.
A los 41 años y cuando parecía que su carrera entraba definitivamente en la recta final en Sudamérica, Thiago Silva sorprendió al mundo del fútbol con una decisión que marca un nuevo capítulo en su trayectoria: el histórico defensor brasileño volverá a jugar en Europa tras acordar su incorporación al Porto. Luego de su salida de Fluminense, club con el que había regresado a Brasil en 2023, el experimentado zaguero aceptó el desafío de competir nuevamente en el fútbol europeo, en una apuesta que combina jerarquía, liderazgo y vigencia pese al paso del tiempo.
El acuerdo con el conjunto portugués se extenderá hasta junio de 2026, con una opción de renovación por una temporada más, lo que le permitiría continuar en actividad hasta los 43 años. La llegada de Thiago Silva apunta a reforzar la defensa del Porto tanto dentro como fuera del campo de juego, ya que su rol no solo estará vinculado al rendimiento deportivo sino también a la conducción de un plantel que combina juventud y experiencia. El brasileño desembarcará en el club en el próximo mercado, en busca de mantenerse competitivo en la Primeira Liga y en los torneos internacionales.
La vuelta de Thiago Silva a Europa no es un terreno desconocido para el defensor, que construyó gran parte de su leyenda en el Viejo Continente. Con pasos exitosos por Milan, Paris Saint-Germain y Chelsea, donde fue capitán y referente durante varias temporadas, el central se consolidó como uno de los mejores defensores de su generación, acumulando títulos locales, internacionales y una extensa trayectoria en la selección de Brasil. Su regreso al Porto, club al que había llegado en los inicios de su carrera, aunque sin debutar oficialmente en el primer equipo, tiene también un componente simbólico.
