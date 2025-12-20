Confirmado: Thiago Silva vuelve a Europa con el Porto ¡a sus 41 años!

El acuerdo con el conjunto portugués se extenderá hasta junio de 2026, con una opción de renovación por una temporada más, lo que le permitiría continuar en actividad hasta los 43 años. La llegada de Thiago Silva apunta a reforzar la defensa del Porto tanto dentro como fuera del campo de juego, ya que su rol no solo estará vinculado al rendimiento deportivo sino también a la conducción de un plantel que combina juventud y experiencia. El brasileño desembarcará en el club en el próximo mercado, en busca de mantenerse competitivo en la Primeira Liga y en los torneos internacionales.