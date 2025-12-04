El grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026: qué equipos le pueden tocar en el sorteo
Arranca este viernes la Copa del Mundo con el sorteo de las zonas y del cuadro final, que lleva a cabo FIFA en Washington DC. Qué suerte puede tener la "Scaloneta".
Se lleva a cabo este viernes el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, primero en la historia con 48 equipos participantes, por lo que hay expectativas por conocer todos los grupos, principalmente el de la Selección Argentina.
El evento organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se realiza este viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC desde las 14 horas de la Argentina.
La única certeza que tiene el conjunto de Lionel Scaloni, defensor del título, es que forma parte del Bombo 1, por lo que será cabeza de serie. Y no, por las reglas del sorteo, no podrá compartir grupo con equipos Conmebol.
Argentina también sabe que no enfrentará en primera ronda a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, ni a España, Francia, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, los otros equipos del Bombo 1.
De esta manera, por el Bombo 2 a la Selección podría tocarle Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Austria y Australia. Están restringidos Colombia, Uruguay y Ecuador.
Por el Bombo 3, los posibles rivales de la Argentina son Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica, siendo Paraguay el único excluido. Como curiosidad, podría volver tocarle Arabia como en Qatar 2022.
Por último, el Bombo 4 es el que genera mayores dudas, ya que hay selecciones por confirmarse en las diferentes repescas. En este caso, las opciones para enfrentar a "Scaloneta" son Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.
Los bombos para el sorteo del Mundial 2026
- Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.
