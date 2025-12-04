El grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026: qué equipos le pueden tocar en el sorteo

Por el Bombo 3, los posibles rivales de la Argentina son Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica, siendo Paraguay el único excluido. Como curiosidad, podría volver tocarle Arabia como en Qatar 2022.

Por último, el Bombo 4 es el que genera mayores dudas, ya que hay selecciones por confirmarse en las diferentes repescas. En este caso, las opciones para enfrentar a "Scaloneta" son Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

image

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina , Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Canadá, México, Estados Unidos, España, , Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.