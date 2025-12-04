Gabriel Batistuta analizó el presente de la Selección Argentina: "Estoy seguro de que vuelve a jugar la final"

batistuta crespo bielsa 1.jpg

El exdelantero también aprovechó la entrevista para rememorar un episodio de su etapa juvenil en Newell’s, cuando Marcelo Bielsa, entonces entrenador del club rosarino, lo presionó para ponerse en forma. Relató que llegó a La Lepra con algunos kilos de más y que el técnico no dudó en decírselo. “A mí me gustaban los alfajores y los comía sin culpa”, recordó entre risas, para luego contar que lo sometieron a una dieta estricta: pasó de 89 a 85 kilos, peso que mantuvo durante gran parte de su carrera profesional. Esa disciplina, aseguró, fue una de las bases de su desarrollo como jugador de elite.

En el cierre, habló sobre la operación que le cambió la vida luego de años padeciendo dolor en los tobillos. Explicó que, durante la pandemia, se sometió a una intervención en Suiza donde le colocaron prótesis en ambas piernas. Los resultados, reveló, fueron determinantes para recuperar su bienestar: hoy puede caminar sin molestias, disfrutar del golf e incluso jugar al pádel “aunque no debería”, según admitió con humor.

Embed - GABRIEL BATISTUTA, MANO a MANO con TyC SPORTS: "ARGENTINA LLEGA MEJOR QUE AL MUNDIAL PASADO"