El grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026: quiénes serán los rivales
El campeón del mundo arranca la carrera por la defensa del título, y este viernes conoce a sus rivales en el sorteo de la FIFA.
Se lleva a cabo este viernes el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, primero en la historia con 48 equipos participantes, por lo que había expectativas por conocer todos los grupos, principalmente el de la Selección Argentina.
El evento organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se realiza este viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC desde las 14 horas de la Argentina.
La única certeza que tiene el conjunto de Lionel Scaloni, defensor del título, es que forma parte del Bombo 1, por lo que será cabeza de serie. Y no, por las reglas del sorteo, no podrá compartir grupo con equipos Conmebol.
Cómo queda el grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Bombo 1:
Argentina sabe que no enfrentará en primera ronda a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, ni a España, Francia, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, los otros equipos del Bombo 1.
En este caso, Argentina sabrá en qué grupo está.
Bombo 2:
Por el Bombo 2 a la Selección podría tocarle Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Austria y Australia. Están restringidos Colombia, Uruguay y Ecuador.
Bombo 3:
Los posibles rivales de la Argentina son Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica, siendo Paraguay el único excluido. Como curiosidad, podría volver tocarle Arabia como en Qatar 2022.
Bombo 4:
Es el que genera mayores dudas, ya que hay selecciones por confirmarse en las diferentes repescas. En este caso, las opciones para enfrentar a "Scaloneta" son Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Dejá tu comentario