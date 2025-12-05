El grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026: quiénes serán los rivales

Argentina sabe que no enfrentará en primera ronda a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, ni a España, Francia, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, los otros equipos del Bombo 1.

En este caso, Argentina sabrá en qué grupo está.

Bombo 2:

Por el Bombo 2 a la Selección podría tocarle Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Austria y Australia. Están restringidos Colombia, Uruguay y Ecuador.

Bombo 3:

Los posibles rivales de la Argentina son Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica, siendo Paraguay el único excluido. Como curiosidad, podría volver tocarle Arabia como en Qatar 2022.

Bombo 4:

Es el que genera mayores dudas, ya que hay selecciones por confirmarse en las diferentes repescas. En este caso, las opciones para enfrentar a "Scaloneta" son Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

