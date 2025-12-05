Emocionante: Lionel Scaloni ingresó al sorteo del Mundial 2026 con la Copa del Mundo en sus manos
El entrenador de la Selección Argentina, defensor del título, fue el encargado de presentar el emblemático trofeo durante la ceremonia en Washington.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se inicia este viernes 5 de diciembre con el sorteo, que definirá los 12 grupos del torneo ampliado a 48 equipos, y que tuvi al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, con un protagonismo especial: ingresó al evento con la Copa del Mundo.
La ceremonia organizada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se realiza este viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC desde las 14 horas de la Argentina.
Como estaba previsto, el creador de la "Scaloneta" ingresó al recinto con la Copa del Mundo en sus manos, para dar inicio así al sorteo.
La FIFA instauró la tradición de que el entrenador que conquistó la última cita mundialista sea quien porte el trofeo en la ceremonia de sorteo. En la previa de Qatar 2022, el encargado fue Didier Deschamps (campeón con Francia en 2018), mientras que esta vez, el honor le corresponde al oriundo de Pujato.
"La recuerdo como una final inolvidable. Nuestro equipo siempre siguió creyendo. Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo, seguir intentando. Es lo que espera nuestra gente de nosotros", sostuvo el DT de la Selección Argentina, al ser consultado por la final de Qatar.
El Grupo J de la Argentina
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
