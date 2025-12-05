Emocionante: Lionel Scaloni ingresó al sorteo del Mundial 2026 con la Copa del Mundo en sus manos

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se inicia este viernes 5 de diciembre con el sorteo, que definirá los 12 grupos del torneo ampliado a 48 equipos, y que tuvi al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, con un protagonismo especial: ingresó al evento con la Copa del Mundo.