Cuáles serán los "grupos de la muerte" del Mundial 2026, según la inteligencia artificial
En plena expectativa por el sorteo de los grupos que lleva a cabo la FIFA este viernes, la herramienta de inteligencia artificial vaticinó posibles escenarios.
Se lleva a cabo este viernes el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, primero en la historia con 48 equipos participantes, por lo que hay expectativas por conocer todos los cruces, principalmente los rivales de la Selección Argentina, mientras que ya se palpita a través de la inteligencia artificial, especulando con posibles rivales y los clásicos "grupos de la muerte".
El evento organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se realiza este viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC desde las 14 horas de la Argentina.
Mientras tanto, el diario Olé compartió el resultado de una consulta a una herramienta de inteligencia artificial: cuáles serán los llamados "grupos de la muerte".
La aplicación brindó cinco opciones. En el Bombo 2 son varios los rivales que aparecen como complicados para los cabezas de serie, mientras que en el Bombo 3, Egipto y Noruega aparecen como los adversarios más duros; y finalmente en el Bombo 4, es una fija que, de llegar a través del repechaje, Italia será durísimo para quien le toque.
Los posibles grupos de la muerte en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial
Opción 1:
- Francia
- Colombia
- Egipto
- Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)
Opción 2:
- Brasil
- Croacia
- Egipto
- Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)
Opción 3:
- España
- Uruguay
- Egipto
- Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)
Opción 4:
- Argentina
- Marruecos
- Noruega
- Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)
Opción 5:
- Alemania
- Uruguay
- Argelia
- Italia (en Repechaje, iría al Bombo 4)
Los bombos para el sorteo del Mundial 2026
- Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.
