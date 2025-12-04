Cuáles serán los "grupos de la muerte" del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

Se lleva a cabo este viernes el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, primero en la historia con 48 equipos participantes, por lo que hay expectativas por conocer todos los cruces, principalmente los rivales de la Selección Argentina, mientras que ya se palpita a través de la inteligencia artificial, especulando con posibles rivales y los clásicos "grupos de la muerte".