El grupo que le tocaría a Boca en la Libertadores según la inteligencia artificial
Mientras se acerca el momento del sorteo, distintos modelos de inteligencia artificial ya comenzaron a simular posibles grupos, generando ilusión y debate entre los fanáticos.
La expectativa crece entre los hinchas de Boca de cara al sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que se realizará el jueves 19 de marzo a las 20 horas en Luque, Paraguay . El Xeneize será cabeza de serie y partirá desde el bombo 1, por lo que evitará a otros grandes del continente en esta instancia
El grupo de Boca en la Libertadores, según la IA
Según una simulación realizada por inteligencia artificial, Boca integraría un grupo compuesto por:
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Corinthians (Brasil)
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Coquimbo Unido (Chile)
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Barcelona SC (Ecuador)
Este escenario surge respetando las reglas del sorteo, donde Boca, al estar en el bombo 1, debe enfrentar a un rival de cada uno de los otros tres bombos .
De confirmarse esta predicción, se trataría de un grupo competitivo pero accesible, con varios condimentos interesantes:
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Un cruce fuerte ante Corinthians, uno de los equipos más importantes de Brasil.
Un rival chileno como Coquimbo Unido, que suele ser incómodo.
Y un duelo especial ante Barcelona de Ecuador, que podría traer historias cruzadas con jugadores conocidos.
Otra simulación también repite a Corinthians como rival principal, pero suma a Always Ready (Bolivia) y Universidad Central (Venezuela), lo que implicaría además el desafío de jugar en la altura boliviana .
Cómo llega Boca al sorteo
Boca vuelve a la fase de grupos tras dos años sin presencia en esta instancia, y lo hace como uno de los equipos más importantes del torneo. Al estar en el bombo 1 junto a clubes como Flamengo, Palmeiras y Peñarol, evita a los rivales más fuertes en el arranque .
El formato establece que:
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Cada grupo tendrá 4 equipos.
No pueden coincidir equipos del mismo país (salvo excepciones de fase previa).
Los rivales se definen tomando uno de cada bombo.
Expectativa por el sorteo
Más allá de las predicciones de la inteligencia artificial, el sorteo siempre puede dar sorpresas. Boca podría tener un grupo accesible o uno mucho más exigente dependiendo de los cruces.
Lo cierto es que el Xeneize ya empieza a palpitar su regreso a la Copa Libertadores, con el objetivo de volver a pelear por el título continental después de varios años.
Mientras tanto, las simulaciones alimentan la ilusión: un grupo competitivo, viajes moderados y un camino que podría ser favorable para avanzar a octavos de final.
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