El guiño de Christine GZ a Franco Colapinto: "Es lindo y lo sabe"

Christine debió responder sobre la trastienda de su reportaje viral a Colapinto, para asegurar que no hubo invitación alguna de su parte: “No, no, no... la verdad que lo conocí porque en el paddock estaba toda su familia arropándolo; su padre que es un capo, su mánager, sus sponsors, sus amigos y fue muy divertido. Estaba la risa, pero ahí quedó la cosa”. Ante la repregunta sobre si saldría con él, afirmó algo incómoda: “Es lindo, yo creo que él lo sabe. No pasa nada. Nosotros estamos trabajando... Me están intentando sacar cosas...”.

“Su debut fue impecable. Largar en el puesto 18 y llegar en el 12, creo que no se puede pedir nada más. Además, no sé si escucharon la nota con Fernando Alonso que dijo que no sabía que había quedado atrás suyo, si no lo dejaba pasar...”, graficó la periodista.