Revelaron la millonaria cifra que Boca le pidió a Alianza Lima por Luis Advíncula

Desde Brandsen 805 aclararon que no hubo contactos formales, pero admiten que el club está abierto a una negociación, ya que el jugador perdió protagonismo y su contrato vence a fines de 2026. La directiva encabezada por Juan Román Riquelme busca una venta definitiva y no un préstamo, con el objetivo de liberar una plaza de extranjero y avanzar en la renovación del plantel. En caso de concretarse la salida de Guillermo Enrique, actual lateral derecho, el puesto quedaría liberado y Advíncula aparece como el principal apuntado por Alianza Lima para reforzar ese sector.