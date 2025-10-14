Revelaron la millonaria cifra que Boca le pidió a Alianza Lima por Luis Advíncula
Según medios peruanos, el Xeneize pretende 1,5 millones de dólares por el pase del lateral. El equipo peruano sueña con ficharlo en 2026, pero busca préstamo.
El ciclo de Luis Advíncula en Boca parece llegar a su fin. Marginado desde su participación en el Mundial de Clubes, el lateral derecho peruano no juega desde hace casi dos meses, y su continuidad en La Ribera es una incógnita. En las últimas horas, el diario peruano Líbero reveló que Alianza Lima pretende repatriar al capitán de la Selección de Perú a partir de enero de 2026, y que el Xeneize ya estableció condiciones para negociar su salida.
Según el medio, Boca pidió 1,5 millones de dólares por su transferencia definitiva, aunque el conjunto limeño solo evalúa la posibilidad de un préstamo. Hasta el momento las charlas parecen no avanzar y buscarán un punto intermedio para seguir negociando.
Desde Brandsen 805 aclararon que no hubo contactos formales, pero admiten que el club está abierto a una negociación, ya que el jugador perdió protagonismo y su contrato vence a fines de 2026. La directiva encabezada por Juan Román Riquelme busca una venta definitiva y no un préstamo, con el objetivo de liberar una plaza de extranjero y avanzar en la renovación del plantel. En caso de concretarse la salida de Guillermo Enrique, actual lateral derecho, el puesto quedaría liberado y Advíncula aparece como el principal apuntado por Alianza Lima para reforzar ese sector.
Luis Advíncula, sin lugar en Boca y con futuro incierto
El “Rayo” fue titular en los primeros tres partidos del Torneo Clausura, pero luego perdió su lugar con Juan Barinaga. Desde entonces, apenas disputó dos minutos en el 2-0 ante Banfield, en La Bombonera. A sus 35 años —cumplirá 36 en marzo—, el defensor peruano atraviesa un momento complejo en el club, tras haber sido uno de los pilares del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023.
Con la posible salida de Lucas Blondel, el cuerpo técnico planea que la competencia por el lateral derecho quede entre Barinaga y el juvenil Dylan Gorosito, quien se destaca actualmente en el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina. El futuro de Advíncula parece estar cada vez más lejos de Boca, y todo indica que su regreso a Alianza Lima podría concretarse más temprano que tarde, si los clubes logran ponerse de acuerdo en los números.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario