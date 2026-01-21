El guiño que no fue: Marino Hinestroza y una ilusión que Boca no pudo concretar
El extremo colombiano dejó un mensaje breve pero contundente en redes sociales que confirmó su deseo de vestir la camiseta azul y oro, aunque el desenlace fue muy distinto.
La negociación entre Boca y Marino Hinestroza se desvaneció sin partes oficiales, sin comunicados ni despedidas formales, pero terminó dejando una escena que sorprendió incluso a los más atentos al mercado de pases. Cuando todo indicaba que la historia se apagaría en silencio, el propio futbolista colombiano fue quien decidió darle un cierre público, aunque minimalista, a una novela que había generado expectativa.
No habló en una conferencia ni concedió una entrevista, pero una frase corta bastó para dejar en evidencia lo que había detrás de las negociaciones. El gesto se dio en redes sociales, territorio cada vez más utilizado por los futbolistas para expresarse sin intermediarios. Hinestroza reaccionó a una storie publicada por la periodista Yoana Don, en la que se daba por terminada la posibilidad de su llegada a Boca y se lamentaba que el pase no se hubiera concretado.
La respuesta del jugador fue directa, sin vueltas ni dobles lecturas: “Qué lindo hubiera sido”, acompañado por un emoji llorando. Esa frase, sencilla y espontánea, expuso una dimensión emocional que hasta ese momento solo se intuía. Lejos de tratarse de una opción más dentro de un mercado cargado de sondeos, el interés de Boca había calado hondo en el extremo colombiano.
El mensaje dejó en claro que la posibilidad de jugar en la Bombonera no le resultaba indiferente y que, incluso, llegó a ilusionarlo. En un contexto de semanas agitadas, con contactos cruzados, expectativas que crecían y definiciones que se estiraban más de lo previsto, la intervención pública del futbolista funcionó como una confirmación tácita de que la negociación fue real y cercana.
Sin embargo, el desenlace terminó escribiéndose lejos de la Ribera. Mientras Boca evaluaba alternativas y condiciones, Vasco da Gama aceleró en silencio y logró cerrar un acuerdo con Atlético Nacional por una cifra superior. El club brasileño desembolsó cerca de seis millones de dólares y se aseguró el 80% del pase, una propuesta que terminó inclinando definitivamente la balanza. La diferencia económica fue determinante y dejó al Xeneize fuera de competencia.
Así, la historia entre el club de la Ribera e Hinestroza quedó reducida a una frase y a una ilusión inconclusa. No hubo foto con la camiseta ni presentación oficial, pero sí un testimonio que confirma que, al menos desde el deseo del jugador, la posibilidad existió. En el fútbol moderno, donde muchas negociaciones se diluyen sin dejar rastro, ese mensaje espontáneo terminó siendo la huella más clara de un pase que estuvo cerca, pero nunca llegó a concretarse.
