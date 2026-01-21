El guiño que no fue: Marino Hinestroza y una ilusión que Boca no pudo concretar

No habló en una conferencia ni concedió una entrevista, pero una frase corta bastó para dejar en evidencia lo que había detrás de las negociaciones. El gesto se dio en redes sociales, territorio cada vez más utilizado por los futbolistas para expresarse sin intermediarios. Hinestroza reaccionó a una storie publicada por la periodista Yoana Don, en la que se daba por terminada la posibilidad de su llegada a Boca y se lamentaba que el pase no se hubiera concretado.