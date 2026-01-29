Las exigencias que puso Rafael Santos Borré para volver a River

Para que la operación avance, el colombiano debería resignar parte de su sueldo y presionar internamente para salir, algo que por ahora no ocurrió. No existen negociaciones formales, aunque en Núñez no descartan seguir explorando la posibilidad.

Un dato clave es que River necesita transferir un futbolista al exterior para liberar cupo y seguir incorporando refuerzos. El cupo extra generado por la salida a préstamo de Lisandro Bajú a Montevideo Wanderers ya fue utilizado para la llegada de Kendry Páez, lo que agrega otra dificultad a un posible regreso del Comandante.