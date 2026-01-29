Las exigencias que puso Rafael Santos Borré para volver a River
El futbolista está en la mira del Millonario y, según trascendió en las últimas horas, habría dado el ok para regresar con una condición determinante.
River reactivó el interés por Rafael Santos Borré en este mercado de pases, aunque el regreso aparece condicionado por fuertes exigencias económicas. El delantero colombiano dejó en claro que solo volvería si percibe el mismo salario que cobra actualmente en Inter de Porto Alegre, donde tiene contrato vigente.
Actualmente, el futbolista colombiano se desempeña en el equipo brasilero, club que lo adquirió en febrero de 2024 por 6.000.000 de euros tras su paso por el Eintracht Frankfurt y le firmó contrato hasta diciembre de 2028. En aquel momento, el Millonario había intentado repatriarlo, pero el delantero priorizó la experiencia en el fútbol de ese país para seguir teniendo chances en la selección cafetera.
Si bien el 2024 fue positivo a nivel individual, el 2025 no comenzó como esperaba para el atacante ni para su equipo. Inter se salvó del descenso en el Brasileirao en la última fecha y, en la temporada pasada, Borré disputó 47 partidos y marcó apenas 8 goles. No obstante, este año mostró otra versión: convirtió 4 goles en 4 partidos y anotó un doblete en el clásico ante Gremio.
Según informó el periodista César Luis Merlo, River realizó un sondeo para sumarlo a préstamo por un año con opción de compra. Sin embargo, la negociación es compleja, ya que Inter no tiene intenciones de desprenderse del jugador y mucho menos bajo esas condiciones.
Además de la resistencia del club brasileño, el principal escollo es el contrato del delantero. Borré le comunicó a River que solo regresaría si percibe el mismo salario que cobra en Inter, lo que obligaría al Millonario a realizar un importante esfuerzo económico.
Para que la operación avance, el colombiano debería resignar parte de su sueldo y presionar internamente para salir, algo que por ahora no ocurrió. No existen negociaciones formales, aunque en Núñez no descartan seguir explorando la posibilidad.
Un dato clave es que River necesita transferir un futbolista al exterior para liberar cupo y seguir incorporando refuerzos. El cupo extra generado por la salida a préstamo de Lisandro Bajú a Montevideo Wanderers ya fue utilizado para la llegada de Kendry Páez, lo que agrega otra dificultad a un posible regreso del Comandante.
